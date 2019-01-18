Павлюченкова вышла в четвертый круг Australian Open
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
В пятницу российская теннисистка в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович — 6:0, 6:3. Поединок продолжался один час.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (5-й номер посева) и хорваткой Петрой Мартич (31).
В других матчах третьего раунда американка Аманда Анисимова нанесла поражение белоруске Арине Соболенко (11) — 6:3, 6:2, а австралийка Эшли Барти (15) взяла верх над гречанкой Марией Саккари — 7:5, 6:1.