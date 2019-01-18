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10:10 (мск), источник: Р-Спорт

Павлюченкова вышла в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу российская теннисистка в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович — 6:0, 6:3. Поединок продолжался один час.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (5-й номер посева) и хорваткой Петрой Мартич (31).

В других матчах третьего раунда американка Аманда Анисимова нанесла поражение белоруске Арине Соболенко (11) — 6:3, 6:2, а австралийка Эшли Барти (15) взяла верх над гречанкой Марией Саккари — 7:5, 6:1.

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