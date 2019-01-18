Павлюченкова вышла в четвертый круг Australian Open

Источник: РИА "Новости"

В пятницу российская теннисистка в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович — 6:0, 6:3. Поединок продолжался один час.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (5-й номер посева) и хорваткой Петрой Мартич (31).