Рублёв не сумел выйти в третий круг Australian Open в парном разряде
Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Испании Роберто
Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Испании Роберто
В матче второго раунда они в двух партиях уступили аргентинцу Леонардо Майеру и португальцу Жоау Соузе со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Рублёв и
За выход в четвертьфинал соревнований Леонардо и Жоау поспорят с победителями матча Оливер Марах (Австрия)/Мате Павич (Хорватия, 1) — Максимо Гонсалес (Аргентина)/Николас Джарри (Чили).