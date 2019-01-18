Рублёв не сумел выйти в третий круг Australian Open в парном разряде

В матче второго раунда они в двух партиях уступили аргентинцу Леонардо Майеру и португальцу Жоау Соузе со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Рублёв и Карбальес-Баэна 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и не взяли ни одного гейма на подаче соперников. На счету Майера и Соузы 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.