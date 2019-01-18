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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв не сумел выйти в третий круг Australian Open в парном разряде

Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Испании Роберто Карбальес-Баэна не смогли пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

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В матче второго раунда они в двух партиях уступили аргентинцу Леонардо Майеру и португальцу Жоау Соузе со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Рублёв и Карбальес-Баэна 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и не взяли ни одного гейма на подаче соперников. На счету Майера и Соузы 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Леонардо и Жоау поспорят с победителями матча Оливер Марах (Австрия)/Мате Павич (Хорватия, 1) — Максимо Гонсалес (Аргентина)/Николас Джарри (Чили).

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