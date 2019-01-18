Мария Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу россиянки. Матч продолжался 2 часа 26 минут. В следующем круге 31-летняя Шарапова, которая посеяна на турнире под 30-м номером, сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Шарапова провела с Возняцки одиннадцать матчей в карьере, одержав семь побед над датчанкой. В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в 2015 году, где в четвертьфинале Шарапова победила со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

В матчах женского одиночного разряда на Открытых чемпионатах Австралии Шарапова одержала 57-ю победу, обогнав по этому показателю американку Линдсей Дэвенпорт. Лидирует американка Серена Уильямс, на ее счету 82 победных матча.

Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008 году, всего на ее счету пять побед на турнирах серии Большого шлема. Возняцки победила на Открытом чемпионате Австралии в прошлом сезоне.