Не спешите отправлять Шарапову на пенсию. Мария обыграла действующую чемпионку Australian Open
Возняцки будет реветь всю ночь.
Возняцки будет реветь всю ночь.
Среди всей обширной программы пятого дня Australian Open один матч явно выделялся. Мария Шарапова против Каролины Возняцки, встреча двух бывших первых ракеток мира, победительниц Открытого чемпионата Австралии, икон стиля, топовых номеров рейтинга рекламодателей.
Подоплек у матча хватало. Возняцки — давняя подруга Серены Уильямс, а все прекрасно знают, какие натянутые отношения у Шараповой и великой американки. Не забыта история, когда Возняцки пару лет назад наехала на организаторов US Open, поставивших матч Шараповой на центральный корт. Датчанка после своего вылета во втором круге кричала о том, что допингистам там не место. Шарапова в ответ подколола Каро: «Мне все равно, куда и когда меня ставят играть. Скажут выходить на корт на парковке в Квинсе — без проблем. Для меня значение имеет только результат. Я обеспечила себе место в 1/8 финала. А где сейчас Возняцки — понятия не имею».
Несмотря на преимущество в личных встречах, Шарапову не считали фаворитом в этот раз. Но за букмекерской линией интересно было наблюдать. При выходе коэффициентов как раз Возняцки шла андердогом, но, видимо, многие кинулись на нее ставить, и это привело к тому, что перед матчем на Каро можно было ставить только за 1.65, на Машу — почти за 2.3.
За первые две встречи на турнире Шарапова проиграла лишь 3 гейма, но это характеризовало не игру Марию, а уровень оппоненток. Возняцки также без проблем добралась до третьего круга, обыграв крепких середнячков — Ван Уйтванк и Ларссон. Но все равно спецы скептически оценивали шансы Каро на повторение прошлогоднего успеха (в 2018-м датчанка выиграла Australian Open, это ее единственная победа на турнирах «Большого шлема»). В списке фаворитом Возняцки ставили в конец первой десятки, Шарапова и такой чести не заслужила.
Первый гейм продлился более 8 минут. За это время Шарапова успела не реализовать два
Но все же первый брейк организовала Возняцки. Она не особенно остро играла, больше старалась держать мяч в розыгрышах. Шарапова же стремилась атаковать, но форхенд ее дважды подвел. Огромные ауты позволили уйти датчанке в отрыв. Брейк она закрепила уверенной игрой на своей подаче. Здорово подавала Каро, особенно во второй квадрат под бэкхенд Шараповой. И эйсы у нее прорезались, кучу
При счете 1:4 россиянка бороться не бросила. Она нагнетала темп, старалась разводить Возняцки. И постепенно у нее появилась стабильность в ударах. Ошибки были, но это обычная история. Нельзя играть без косяков, когда ты пытаешь посылать мячи низко над сеткой, к тому же под заднюю линию. Датчанка почувствовала, как прибавляет Шарапова, и вылилось это в двойную ошибку на
А в следующем гейме девушки выдали лучший розыгрыш матча, по ходу которого Мария атаковала, Возняцки все возвращала. Дошло до того, что Шараповой пришлось отбегать от сетки назад, и она сыграла левой рукой, послав высокий мяч под заднюю линию Каролине. После этого девушки нанесли еще по паре ударов. И Шарапова
Уверен, психологически именно этот розыгрыш окончательно прибил датчанку в первой партии. Шарапова сначала сравняла счет 4:4, потом сделала еще один брейк. В решающий момент с короткого приема Возняцки запулила мяч в далекий аут. И это с коронного бэкхенда. Свою подачу Мария взяла только с третьей попытки. Тоже нервничала — двойную сделала, ошиблась. Но выиграла в атаке.
В перерыве между сетами организаторы закрыли крышу. В Мельбурне сегодня нестабильная погода — то дождь, то ясно. И, очевидно, это пошло на пользу Возняцки. Об этом после матча говорила Шарапова. По ее версии, Каро удобнее играть в условиях зала, когда нет ветра, когда воздух совершенно другой. 3:0 повела Возняцки во второй партии, но Шарапова быстро догнала. Самое интересное случилось в конце сета. Задергалась Шарапова, ей все время приходилось догонять. Несколько невынужденных ошибок, и сет уплыл — 4:6.
В решающей партии
А дальше Мария взяла под ноль свою подачу и закончила все на чужой. Не с первого матчбола, на котором соперницы совершили 19 ударов (Шарапова в итоге не попала по линии). Все случилось на втором, когда россиянка измучила Каро пушечными ударами. Возняцки не выдержала и ошиблась. Тяжелый вечер предстоит датчанке. Больше всего в мире она ненавидит проигрывать Шараповой. Но сегодня придется смириться.
В четвертом круге россиянка сыграет с австралийкой Эшли Барти, главной надеждой хозяев. Она прогрессирует весь последний год. Кстати, она бросала теннис, уходила в крикет, но вернулась и заиграла круто. Шарапова призналась, что в крикет никогда не играла, но сегодняшний матч ее здорово подготовил ко встрече с Барти. Букмекеры, кстати, считают австралийку фаворитом. Но Марии не привыкать.
Шарапова не единственная россиянка, вышедшая в четвертый круг. Чуть раньше Анастасия Павлюченкова вынесла с корта Александру Сасновичиз Белоруссии — 6:0, 6:3. Самое смешное, что фаворитом Настю букмекеры не считали. Они вообще ее списывают чуть ли не с первого круга. Но такую Павлюченкову я лично давно не видел. Пулеметные удары под заднюю линию пока всех ставят в тупик. Дальше у нее по сетке Слоан Стивенс, и снова Настя будет андердогом. Это даже к лучшему.