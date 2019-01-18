Не спешите отправлять Шарапову на пенсию. Мария обыграла действующую чемпионку Australian Open

Среди всей обширной программы пятого дня Australian Open один матч явно выделялся. Мария Шарапова против Каролины Возняцки, встреча двух бывших первых ракеток мира, победительниц Открытого чемпионата Австралии, икон стиля, топовых номеров рейтинга рекламодателей.

Подоплек у матча хватало. Возняцки — давняя подруга Серены Уильямс, а все прекрасно знают, какие натянутые отношения у Шараповой и великой американки. Не забыта история, когда Возняцки пару лет назад наехала на организаторов US Open, поставивших матч Шараповой на центральный корт. Датчанка после своего вылета во втором круге кричала о том, что допингистам там не место. Шарапова в ответ подколола Каро: «Мне все равно, куда и когда меня ставят играть. Скажут выходить на корт на парковке в Квинсе — без проблем. Для меня значение имеет только результат. Я обеспечила себе место в 1/8 финала. А где сейчас Возняцки — понятия не имею».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsS1Aj7HPRl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsS1Aj7HPRl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mariasharapova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Maria Sharapova</a> (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-06T13:07:07+00:00">6 Янв 2019 в 5:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на преимущество в личных встречах, Шарапову не считали фаворитом в этот раз. Но за букмекерской линией интересно было наблюдать. При выходе коэффициентов как раз Возняцки шла андердогом, но, видимо, многие кинулись на нее ставить, и это привело к тому, что перед матчем на Каро можно было ставить только за 1.65, на Машу — почти за 2.3.

За первые две встречи на турнире Шарапова проиграла лишь 3 гейма, но это характеризовало не игру Марию, а уровень оппоненток. Возняцки также без проблем добралась до третьего круга, обыграв крепких середнячков — Ван Уйтванк и Ларссон. Но все равно спецы скептически оценивали шансы Каро на повторение прошлогоднего успеха (в 2018-м датчанка выиграла Australian Open, это ее единственная победа на турнирах «Большого шлема»). В списке фаворитом Возняцки ставили в конец первой десятки, Шарапова и такой чести не заслужила.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsAkUwynTm7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsAkUwynTm7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mariasharapova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Maria Sharapova</a> (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-30T10:55:00+00:00">30 Дек 2018 в 2:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гейм продлился более 8 минут. За это время Шарапова успела не реализовать два брейк-поинта. Но это ее не смутило. Свою подачу она взяла секунд за 60−70. Четыре легких розыгрыша, все благодаря классной подаче, даже эйс прошел.

Но все же первый брейк организовала Возняцки. Она не особенно остро играла, больше старалась держать мяч в розыгрышах. Шарапова же стремилась атаковать, но форхенд ее дважды подвел. Огромные ауты позволили уйти датчанке в отрыв. Брейк она закрепила уверенной игрой на своей подаче. Здорово подавала Каро, особенно во второй квадрат под бэкхенд Шараповой. И эйсы у нее прорезались, кучу фри-поинтов она получила.

При счете 1:4 россиянка бороться не бросила. Она нагнетала темп, старалась разводить Возняцки. И постепенно у нее появилась стабильность в ударах. Ошибки были, но это обычная история. Нельзя играть без косяков, когда ты пытаешь посылать мячи низко над сеткой, к тому же под заднюю линию. Датчанка почувствовала, как прибавляет Шарапова, и вылилось это в двойную ошибку на брейк-поинте — 3:4.

А в следующем гейме девушки выдали лучший розыгрыш матча, по ходу которого Мария атаковала, Возняцки все возвращала. Дошло до того, что Шараповой пришлось отбегать от сетки назад, и она сыграла левой рукой, послав высокий мяч под заднюю линию Каролине. После этого девушки нанесли еще по паре ударов. И Шарапова все-таки добила соперницу.

Уверен, психологически именно этот розыгрыш окончательно прибил датчанку в первой партии. Шарапова сначала сравняла счет 4:4, потом сделала еще один брейк. В решающий момент с короткого приема Возняцки запулила мяч в далекий аут. И это с коронного бэкхенда. Свою подачу Мария взяла только с третьей попытки. Тоже нервничала — двойную сделала, ошиблась. Но выиграла в атаке.

В перерыве между сетами организаторы закрыли крышу. В Мельбурне сегодня нестабильная погода — то дождь, то ясно. И, очевидно, это пошло на пользу Возняцки. Об этом после матча говорила Шарапова. По ее версии, Каро удобнее играть в условиях зала, когда нет ветра, когда воздух совершенно другой. 3:0 повела Возняцки во второй партии, но Шарапова быстро догнала. Самое интересное случилось в конце сета. Задергалась Шарапова, ей все время приходилось догонять. Несколько невынужденных ошибок, и сет уплыл — 4:6.

В решающей партии брейк-поинтов не было до седьмого гейма. И здесь Шарапова включилась на полную. За первые 4 розыгрыша на подаче Возняцки она выполнила три приема топ-уровня — 2 навылет, в еще одном случае Каро дотянулась, но это ее не спасло. Сразу же оформить брейк не удалось. Куда же без счета ровно в такой момент?! Но еще один качественный прием поставил в тупик Возняцки, Шарапова забила мяч в пустой корт и выдала самый мощный «камон» за встречу!

А дальше Мария взяла под ноль свою подачу и закончила все на чужой. Не с первого матчбола, на котором соперницы совершили 19 ударов (Шарапова в итоге не попала по линии). Все случилось на втором, когда россиянка измучила Каро пушечными ударами. Возняцки не выдержала и ошиблась. Тяжелый вечер предстоит датчанке. Больше всего в мире она ненавидит проигрывать Шараповой. Но сегодня придется смириться.

В четвертом круге россиянка сыграет с австралийкой Эшли Барти, главной надеждой хозяев. Она прогрессирует весь последний год. Кстати, она бросала теннис, уходила в крикет, но вернулась и заиграла круто. Шарапова призналась, что в крикет никогда не играла, но сегодняшний матч ее здорово подготовил ко встрече с Барти. Букмекеры, кстати, считают австралийку фаворитом. Но Марии не привыкать.