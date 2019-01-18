Арина Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда Australian Open

Сегодня они победили американо-российский дуэт Сабрина Сантамария / Вероника Кудерметова — 7:6 (7:3), 6:2. В борьбе за выход в четвертьфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с чешской парой Барбора Крейчикоа / Катерина Синякова.

Белорусско-американский тандем Александра Саснович / Тейлор Таунсенд в 1/16 финала сыграют с польско-японским дуэтом Алисия Росольска / Эри Ходзуми. Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти на этой же стадии соревнований будут соперничать с американскими теннисистками Дженнифер Брэди и Элисон Риск.

Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сегодня не сумели пробиться в 1/8 финала, уступив американскому дуэту Кейтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад — 5:7, 5:7.