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13:04 (мск), источник: ТАСС

Карен Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open

ТАСС, 18 января. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в третьем круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

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Источник: Reuters

22-летний россиянин, посеянный под десятым номером, уступил со счетом 4:6, 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

В следующем круге Баутиста-Агут сыграет с победителем встречи между хорватом Марином Чиличем и испанцем Фернандо Вердаско.

Теннисист впервые в карьере вышел в третий круг турнира, ранее лучшим результатом Хачанова на Открытом чемпионате Австралии являлся выход во второй круг в 2017 году.

Турнир завершится 27 января.

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