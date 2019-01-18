Карен Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open
ТАСС, 18 января. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто
ТАСС, 18 января. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто
22-летний россиянин, посеянный под десятым номером, уступил со счетом 4:6, 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 10 минут.
В следующем круге
Теннисист впервые в карьере вышел в третий круг турнира, ранее лучшим результатом Хачанова на Открытом чемпионате Австралии являлся выход во второй круг в 2017 году.
Турнир завершится 27 января.