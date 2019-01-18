Топовый русский теннисист без шансов вылетел в 3-м круге Australian Open. Что с ним произошло
За Россию теперь бьется только Даниил Медведев.
За Россию теперь бьется только Даниил Медведев.
Как оценить выступление Карена Хачанова? Для себя Australian Open он провел
С другой стороны, вылет в 1/16 финала для десятой ракетки соревнований это не круто. Да и в матче с испанцем Роберто
Соперник лучшего российского теннисиста за два матча в Австралии провел десять сетов. Сначала он разбил сердца миллионов болельщиков, обыграв британскую легенду Энди Маррея (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2), а затем огорчил и местных фанатов, выбив австралийца Джона Миллмана (6:3, 6:1, 3:6, 6:7, 6:4). С Кареном ему было проще. К сожалению.
Первый сет. В начале партии россиянин был интереснее и увереннее, а во второй половине его игра разладилась. Совсем. Хачанов допустил множество небольших аутов, в основном по длине. А в самой концовке проиграл аж семь розыгрышей подряд. 4:6.
Второй сет начался для Карена плохо. Он упустил свою подачу и летел со счетом 1:3. Казалось, что все. Но Хачанов воспрял и сделал обратный брейк. Дело дошло до 5:5, но здесь наш теннисист вновь провалил концовку. 5:7.
Третий сет. 2:0 — Карен ведет. Вот он, камбек! С легкостью Хачанов в начале партии отобрал у соперника подачу, а следом отстоял свою. Однако наши мечты разрушились в шестом гейме, когда испанец сделал обратный брейк. При счете 4:5 Карену нужно было просто удержать свою подачу, чтобы продолжить борьбу. Не получилось.
Что по статистике? Карен как всегда хорошо подавал, но это не помогло. На счету Хачанова восемь эйсов, пять двойных ошибок и два брейка.
Теперь в мужской сетке остался один россиянин. Даниил Медведев свой матч третьего круга против бельгийца Давида Гоффена проведет завтра. Встреча запланирована на 4:30 по Москве.
У женщин чуть лучше. Тут за нас сражаются Анастасия Павлюченкова и Мария Шарапова. Обе уже в 1/8 финала. За выход в четвертьфинал Настя сыграет с американкой Слован Стивенс, а Маша — с австралийкой Эшли Барти.