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15:26 (мск), источник: Sport24

Топовый русский теннисист без шансов вылетел в 3-м круге Australian Open. Что с ним произошло

За Россию теперь бьется только Даниил Медведев.

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Как оценить выступление Карена Хачанова? Для себя Australian Open он провел более-менее. Третий круг — его лучшее достижение на мельбурнских кортах в карьере. До этого он максимум преодолевал один раунд первого в сезоне турнира серии Большого шлема, и теперь его ожидает прибавка рейтинге.

С другой стороны, вылет в 1/16 финала для десятой ракетки соревнований это не круто. Да и в матче с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (22-й сеяный) он все-таки был фаворитом. Хотя многие эксперты ставили на испанца, который в этом сезоне и Джоковича успел упаковать.

Соперник лучшего российского теннисиста за два матча в Австралии провел десять сетов. Сначала он разбил сердца миллионов болельщиков, обыграв британскую легенду Энди Маррея (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2), а затем огорчил и местных фанатов, выбив австралийца Джона Миллмана (6:3, 6:1, 3:6, 6:7, 6:4). С Кареном ему было проще. К сожалению.

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Первый сет. В начале партии россиянин был интереснее и увереннее, а во второй половине его игра разладилась. Совсем. Хачанов допустил множество небольших аутов, в основном по длине. А в самой концовке проиграл аж семь розыгрышей подряд. 4:6.

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Второй сет начался для Карена плохо. Он упустил свою подачу и летел со счетом 1:3. Казалось, что все. Но Хачанов воспрял и сделал обратный брейк. Дело дошло до 5:5, но здесь наш теннисист вновь провалил концовку. 5:7.

Третий сет. 2:0 — Карен ведет. Вот он, камбек! С легкостью Хачанов в начале партии отобрал у соперника подачу, а следом отстоял свою. Однако наши мечты разрушились в шестом гейме, когда испанец сделал обратный брейк. При счете 4:5 Карену нужно было просто удержать свою подачу, чтобы продолжить борьбу. Не получилось. Баутиста-Агут вцепился в россиянина как пиранья и не отпускал. Карен тоже не сдавался, отыграв три матчбола, но на четвертом уступил. 6:4. Этот гейм продолжался десять минут. А весь матч — десять минут и два часа.

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Что по статистике? Карен как всегда хорошо подавал, но это не помогло. На счету Хачанова восемь эйсов, пять двойных ошибок и два брейка. Баутиста-Агут отметился пятью подачами навылет, двумя двойными и пятью брейками.

Теперь в мужской сетке остался один россиянин. Даниил Медведев свой матч третьего круга против бельгийца Давида Гоффена проведет завтра. Встреча запланирована на 4:30 по Москве.

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У женщин чуть лучше. Тут за нас сражаются Анастасия Павлюченкова и Мария Шарапова. Обе уже в 1/8 финала. За выход в четвертьфинал Настя сыграет с американкой Слован Стивенс, а Маша — с австралийкой Эшли Барти.

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