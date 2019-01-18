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15:27 (мск), источник: Р-Спорт

Надаль вышел в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

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Источник: Reuters

В пятницу испанский теннисист, второй номер посева, со счетом 6:1, 6:2, 6:4 одолел 27-ю ракетку турнира австралийца Алекса де Минаура. Соперники провели на корте почти два с половиной часа.

В следующем круге Надаль, победитель Australian Open-2009, встретится с чехом Томашем Бердыхом, который взял верх над аргентинцем Диего Шварцманом (18).

В другом матче третьего раунда болгарин Григор Димитров (20) нанес поражение итальянцу Томасу Фаббиано — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

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