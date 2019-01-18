«Ее будет не остановить»: Шарапову снова боятся

Источник: AFP 2019

Россиянка Мария Шарапова в третьем круге Australian Open одержала победу над действующей чемпионкой турнира датчанкой Каролин Возняцки. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу российской спортсменки. Матч стал одним из самых упорных и интересных на турнире и, безусловно, победа над Возняцки вновь позволила серьезно заговорить о шансах 31-летней Шараповой на победу.

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После игры Возняцки признала свои ошибки и отметила, что они обе допускали оплошности, однако Шарапова была сильнее в конкретных эпизодах.

«Я боролась до конца и сделала все, что могла», — начала датчанка.

«Считаю, что должна была выиграть первый сет, который вела со счетом 4:1. Но потом я взяла второй, третий сет тоже был упорным. Я сделала все, что могла, но этого оказалось недостаточно. В конце первого — начале второго сета Шарапова ошибалась, и я сбилась с ритма. Но с середины второго сета мы обе стали играть лучше», — приводит слова Возняцки пресс-служба турнира.

«Я проиграла, такое бывает. Чувствовала себя нормально, когда вышла на корт. Выложилась на все сто процентов и не буду оправдываться. Просто она была чуть лучше, чем я. Вот и все», — заключила спортсменка.

Что же до Шараповой, то Мария не скрывала радости. Этот сезон складывается для нее непросто: поражения, плохая физическая форма, поползли разговоры о завершении карьеры.

Посему любой успех для 31-летней россиянки будет сейчас за счастье, а тем более — на Australian Open против Возняцки.

«Я чувствую себя очень сильной во время матча, чувствовала себя настоящей. С нетерпением ожидала матча с Каролиной, потому что это один из тех случаев, когда я могла бросить вызов самой себе. Это большая победа», — поделилась Шарапова.

Российская спортсменка также отметила, что ошибки со стороны датчанки были частью стратегии на игру. Но играть от обороны было проблемно для Шараповой, что не могло не заставить ошибаться ее саму.

«Я пыталась вынудить Возняцки совершать ошибки. Каролина постоянно стоит далеко от дальней линии, пытается затянуть соперника в длинные розыгрыши, ведь именно в них она может получить максимум выгоды. Я была готова к этому, но все-таки это не мой стиль — я пыталась играть агрессивно», — цитирует Шарапову официальный сайт соревнований.

В своем твиттере Шарапова после матча опубликовала запись, отметив важность этой победы.

«Полюбила каждую минуту сегодняшней битвы. 4-й тур», — подписала фотографию теннисистка.

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков считает, что Шарапова победила благодаря проявленному характеру. Но, как он заметил, план россиянки на игру сработал, и если бы она совершала меньше необязательных ошибок, то добилась бы более уверенной победы. Если Шарапова и дальше продолжит в том же духе, исправив собственные огрехи, то вполне может вмешаться в борьбу за титул.

«Маша именно дожала свою соперницу, проиграв второй сет и все равно выдержала, сделала два брейка. Если бы она делала чуть меньше невынужденных ошибок, то обыграла бы Возняцки в двух сетах. Да и вообще, если ошибок будет меньше, то она может претендовать и на титул», — сказал Чесноков в интервью Sport24.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти.

Ее соперница не проиграла пока ни одного сета на турнире. На счету 22-летней спортсменки 12 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). По мнению Чеснокова, Шараповой будет непросто противостоять Барти.

«По своей натуре Барти — самый неудобный игрок для любой девочки, потому что она может все. Шараповой нужно будет перестроить игру против нее», — заметил тренер.

Шарапова свою единственную победу на Australian Open одержала в 2008 году.

До сих пор она является единственной российской победительницей турнира в женском одиночном разряде.

Экс-пятая ракета мира Анна Чакветадзе считает, что Шараповой вновь удалось вернуть чувство страха соперников по отношении к себе. И, по ее словам, Барти не сможет встать на пути у Марии.

«Никто не хочет видеть Шарапову в своей части сетки. В следующей игре стоит ждать победы. Соперник на хорошем ходу, но у Маши есть скорость, передвижение и желание. Если она обыграет неудобных соперниц, она обретет уверенность. Тогда ее, возможно, будет не остановить», — приводит слова Чакветадзе «Чемпионат.com».

Поединок Шараповой и Барти состоится 20 января.