Американская теннисистка рассказала об интересе к мертвецам

Спортсменка призналась, что привыкнуть к трупам невозможно, но в то же время ей интересно наблюдать за бальзамированием и кремацией, а сами мертвецы ей нравятся. Стивенс отметила, что их не стоит бояться, потому что они уже ничего не могут сделать, в то время как от живых можно ожидать все что угодно.