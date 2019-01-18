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18 января, источник: Lenta.Ru

Американская теннисистка рассказала об интересе к мертвецам

Американская теннисистка Слоан Стивенс во время пресс-конференции на Australian Open вспомнила, как в детстве подрабатывала в похоронном бюро своих родственников.

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Источник: Reuters

Спортсменка призналась, что привыкнуть к трупам невозможно, но в то же время ей интересно наблюдать за бальзамированием и кремацией, а сами мертвецы ей нравятся. Стивенс отметила, что их не стоит бояться, потому что они уже ничего не могут сделать, в то время как от живых можно ожидать все что угодно.

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Американка вспомнила, как однажды летом подрабатывала в похоронном бюро и увидела плачущих родственников одного из умерших. Она тоже начала плакать, и после этого ее тетя запретила ей подрабатывать.

Стивенс в 1/8 финала Australian Open встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Матч пройдет 20 января.

25-летняя американка на текущий момент является пятой ракеткой мира. На ее счету победа на US Open в 2017 году. За месяц до Открытого чемпионата США она занимала 957-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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