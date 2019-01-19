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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева и Дияс проиграли в парном разряде во втором круге Australian Open

Казахстанки Юлия Путинцева и Зарина Дияс проиграли во втором круге в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На этой стадии они уступили чешской паре — Маркета Вондроушова и Барбора Стрыцова в двух сетах — 2:6, 2:6.

Что примечательно, Путинцева и Стрыцова встречались на Australian Open в первом круге одиночного разряда. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу казахстанской теннисистки.

На старте турнира Дияс и Путинцева играли с российско-словенским дуэтом Ирина Хромачева — Далила Якупович. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу казахстанской пары.

Отметим, что Дияс и Путинцева уже завершили выступление в одиночном разряде Australian Open. Так, Зарина проиграла в первом круге, а Юлия — во втором.

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