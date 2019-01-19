Путинцева и Дияс проиграли в парном разряде во втором круге Australian Open
Казахстанки Юлия Путинцева и Зарина Дияс проиграли во втором круге в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанки Юлия Путинцева и Зарина Дияс проиграли во втором круге в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этой стадии они уступили чешской паре — Маркета Вондроушова и Барбора Стрыцова в двух сетах — 2:6, 2:6.
Что примечательно, Путинцева и Стрыцова встречались на Australian Open в первом круге одиночного разряда. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу казахстанской теннисистки.
На старте турнира Дияс и Путинцева играли с
Отметим, что Дияс и Путинцева уже завершили выступление в одиночном разряде Australian Open. Так, Зарина проиграла в первом круге, а Юлия — во втором.