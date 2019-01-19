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09:11 (мск), источник: Sport24

Даниил Медведев уверенно вышел в четвертый круг Australian Open, где готовится сыграть с Джоковичем

Российский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

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Источник: AP 2019

Обыграв в матче второго круга американца Райана Харрисона, Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в третий круг Турниров большого шлема. За право пройти в следующую стадию россиянин спорил с бельгийцем Дадидом Гоффеном, который во втором круге с трудом обыграл 60-ю ракетку мира Мариуша Копила. До сегодняшнего дня Медведев и Гоффен ни разу не играли друг против друга, так что угадать победителя заранее было не так просто. Букмекеры отдавали предпочтение россиянину, но теннис, как и любой вид спорта, порой может быть слишком непредсказуемым.

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Медведев сразу начал с брейка, взяв подачу соперника под ноль. Затем теннисисты по очереди брали свои подачи, но в седьмом гейме Даниил сделал второй брейк и спокойно довел дело до победы. 25 минут, 6:2 — полет нормальный.

В начале второго сета теннисисты обменялись брейками, далее Гоффен впервые в матче вышел вперед — 2:1. Россиянин стал чаще рисковать, что не могло не вылиться в ошибки. Медведев счет сравнял, а в пятом гейме со второй попытки реализовал брейк-пойнт. Однако Гоффен снова сразу же сделал обратный брейк, счет стал 3:3. Вообще, во второй партии стало больше длинных розыгрышей, теперь определяющим фактором становилась уже физика, а не только скиллы. Но если Медведев брал свою подачу практически без борьбы, то бельгийцу приходилось немного сложнее. Дело дошло до тай-брейка, где россиянин шансов Гоффену не оставил, 7:3 и 2:0 по сетам.

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В первых геймах третьей партии картина немного поменялась: уже Даниил с трудом брал свои подачи, тогда как Гоффен на своей первой подаче гейм взял слишком легко. При счете 2:1 после очередного длинного розыгрыша Медведев сделал брейк, чем, казалось, окончательно добил бельгийца. Но при счете 4:2 россиянин не реализовал два брейк-пойнта, а в следующем гейме Гоффен сделал обратный брейк.

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Однако развить успех Гоффену не удалось, Медведев снова взял подачу бельгийца и пошел подавать на сет. Завершил матч россиянин красивым эйсом.

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Медведев впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open, где сыграет с победителем пары Новак Джокович — Денис Шаповалов. Матч 1/8 финала состоится 21 января.

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