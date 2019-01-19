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09:34 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс пробилась в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

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Источник: AP 2019

В матче третьего круга американская теннисистка, 16-й номер посева, отдала только три гейма украинке Даяне Ястремской, победив со счетом 6:2, 6:1. Игра продлилась чуть дольше одного часа.

За право выйти в четвертьфинал Серена Уильямс, семикратная победительница Australian Open, поспорит с сильнейшей в матче между своей родной сестрой Винус Уильямс и первой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.

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