Серена Уильямс пробилась в четвертый круг Australian Open

В матче третьего круга американская теннисистка, 16-й номер посева, отдала только три гейма украинке Даяне Ястремской, победив со счетом 6:2, 6:1. Игра продлилась чуть дольше одного часа.

За право выйти в четвертьфинал Серена Уильямс, семикратная победительница Australian Open, поспорит с сильнейшей в матче между своей родной сестрой Винус Уильямс и первой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.