Джокович обыграл Шаповалова и сыграет с Медведевым в 4-м круге Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл канадца Дениса Шаповалова (25) — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.
Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл канадца Дениса Шаповалова (25) — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.
Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. На счету Джоковича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 7
Следующим соперником Джоковича станет теннисист из России Даниил Медведев (15), ранее обыгравший бельгийца Давида Гоффена (21).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.