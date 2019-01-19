Джокович обыграл Шаповалова и сыграет с Медведевым в 4-м круге Australian Open

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. На счету Джоковича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 13. У Шаповалова шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка.