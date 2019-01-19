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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович обыграл Шаповалова и сыграет с Медведевым в 4-м круге Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл канадца Дениса Шаповалова (25) — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

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Источник: Reuters

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. На счету Джоковича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 13. У Шаповалова шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка.

Следующим соперником Джоковича станет теннисист из России Даниил Медведев (15), ранее обыгравший бельгийца Давида Гоффена (21).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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