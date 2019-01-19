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11:53 (мск), источник: Р-Спорт

Джокович стал соперником Медведева по четвертому кругу Australian Open

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

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Источник: Reuters
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В матче третьего круга сербский теннисист, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 победил 25-ю ракетку турнира Дениса Шаповалова из Канады. Поединок продолжался почти два с половиной часа.

В следующем круге Джокович, шестикратный победитель Australian Open, сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (15), который оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена (21).

В других матчах третьего раунда испанец Пабло Карреньо-Буста (23) переиграл итальянца Фабио Фоньини (12) — 6:2, 6:4, 2:6, 6:4, а канадец Милош Раонич (16) нанес поражение французу Пьеру-Югу Эрберу — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).

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