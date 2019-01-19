Джокович стал соперником Медведева по четвертому кругу Australian Open
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
В матче третьего круга сербский теннисист, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 победил 25-ю ракетку турнира Дениса Шаповалова из Канады. Поединок продолжался почти два с половиной часа.
В следующем круге Джокович, шестикратный победитель Australian Open, сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (15), который оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена (21).
В других матчах третьего раунда испанец Пабло