Халеп победила Винус Уильямс и вышла в четвертый круг Australian Open
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп преодолела барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп преодолела барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
В субботу румынская теннисистка, первый номер посева, в двух сетах переиграла американку Винус Уильямс — 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 18 минут.
В следующем круге Халеп, финалистка Australian Open прошлого года, сыграет с младшей сестрой Винус Уильямс — 16-й ракеткой турнира Сереной Уильямс, которая взяла верх над украинкой Даяной Ястремской.
В другом матче третьего раунда американка Мэдисон Киз (17) одолела бельгийку Элизе Мертенс (12) — 6:3, 6:2.