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15:22 (мск), источник: Р-Спорт

Халеп победила Винус Уильямс и вышла в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп преодолела барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

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Источник: AFP 2019

В субботу румынская теннисистка, первый номер посева, в двух сетах переиграла американку Винус Уильямс — 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 18 минут.

В следующем круге Халеп, финалистка Australian Open прошлого года, сыграет с младшей сестрой Винус Уильямс — 16-й ракеткой турнира Сереной Уильямс, которая взяла верх над украинкой Даяной Ястремской.

В другом матче третьего раунда американка Мэдисон Киз (17) одолела бельгийку Элизе Мертенс (12) — 6:3, 6:2.

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