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19:48 (мск), источник: Р-Спорт

Шестой день AO: Медведев вышел на Джоковича, разбитое сердце Серены Уильямс

Суббота в Мельбурне подарила российским болельщикам радость победы Даниила Медведева и прошла под знаком теннисистов, которые в разное время становились первыми в мире. Экспертом в нашем дневнике на этот раз выступил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который рассказал о предстоящем матче Марии Шараповой.

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Источник: РИА "Новости"

Семикратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс легко оформила выход в четвертый круг турнира. В субботу американка, посеянная под 16-м номером, в матче третьего круга отдала сопернице украинке Даяне Ястремской только три гейма — 6:2, 6:1. Игра продлилась чуть дольше часа.

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После матча украинка, которая с 8 лет мечтала сыграть с Сереной Уильямс, расплакалась. Американка тут же принялась успокаивать Даяну. «Ты играла невероятно, ты так здорово играла. Не плачь. Ты и правда была хороша», — сказала Серена, после чего соперницы обнялись на корте. Слова Серены подействовали на украинку словно успокоительное, Даяна справилась с эмоциями и на ее лице появилась улыбка.

«Подойдя к сетке, я увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а чтобы победить. Её слёзы разбили мое сердце. Плакала ли я после матчей? Да, конечно. Однажды проиграла Винус на Уимблдоне. Ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать», — призналась Серена Уильямс, слова которой привел официальный сайт турнира.

Уже в четвертом круге мы станем свидетелями матча с приставкой «супер». 23-кратная победительница турниров Большого шлема проэкзаменует первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Особую остроту противостоянию придает тот факт, что Халеп в третьем круге обыграла старшую сестру Серены Винус. Румынка была сильнее и на приеме, и в затяжных перестрелках на задней линии — 6:2, 6:3. Теперь Серена постарается отомстить за поражение Винус. Положа руку на сердце, предстоящий матч вообще можно смело окрестить досрочным финалом.

Еще одна экс-первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса в субботу легко обыграла швейцарку Тимю Бащински — 7:6 (7:5), 6:2.

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Медведев постарается повторить достижение Сафина

Одним из самых зрелищных матчей в истории тенниса принято считать полуфинальный поединок Australian Open-2005, в котором россиянин Марат Сафин одолел первую ракетку турнира Роджера Федерера — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7. Тогда, 14 лет назад, в Мельбурне Сафин выиграл свой второй турнир Большого шлема, показав красивый теннис, покоривший сердца миллионов болельщиков по всему миру. В финале Марат обыграл хозяина кортов Ллейтона Хьюитта.

В текущем розыгрыше турнира к 4-му кругу единственным представителем России в мужской сетке остался Даниил Медведев, которого ждет встреча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Кстати, 14 лет назад Джокович с разгромным счетом уступил Сафину в первом круге, выиграв лишь три гейма. И вот теперь он проверит на прочность Медведева, которому надо будет показать свой лучший теннис, чтобы иметь шанс пробиться в четвертьфинал. В субботу Джокович впервые на этом турнире отдал сет сопернику (6:3, 6:4, 4:6, 6:0) — постарался представитель Канады Денис Шаповалов.

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Тарпищев: Медведев знает, как играть с Джоковичем

Специально для РИА Новости о предстоящем матче рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«У Медведева достаточно богатый опыт игры с Джоковичем. Даниил как раз дебютировал в Кубке Дэвиса играя с Новаком в Сербии. Сам факт того, что Даниил вел сет и 3:0, говорит о многом. Даниил знает, как играть с Джоковичем. Он с ним тренировался неоднократно. И даже на тот матч (в феврале 2017 года в сербском Нише) Даниил летел на самолете Новака. В этом плане знания у Медведева есть. Даниил реально может составить конкуренцию Джоковичу, но пока я не знаю, какой будет погода, когда они выйдут на корт. Думаю, жара не будет на руку Джоковичу. А то, что Даниил говорил по поводу своего самочувствия на старте турнира, — это больше вопрос адаптации, нежели состояния общего. Пока Медведев достаточно легко шел по сетке, так что потенциал в матче с Новаком у него должен быть. Конечно, Джокович фаворит, но матч может протекать неоднозначно, потому что Даниилу есть за счет чего играть. Он плотно действует на задней линии. С этой позиции для Джоковича игра не должна быть простой», — сказал Тарпищев по телефону.

«Все зависит только от самой Шараповой»

В воскресенье рано утром по московскому времени (примерно в 4:30 утра) на корт в Мельбурне выйдет Мария Шарапова, которая одержала красивую победу над датчанкой Каролиной Возняцки в матче третьего круга. Шараповой предстоит встретиться с 22-летней австралийкой Эшли Барти.

По логике темп у Барти хороший, но по общему классу игры результат матча зависит только от самой Шараповой.
Шамиль Тарпищев

«По логике темп у Барти хороший, но по общему классу игры результат матча зависит только от самой Шараповой. Все зависит от качества ее игры. Если вновь она будет подавать первым мячом под 70% и стабильность в подаче разложится равномерно по всему матчу, тогда пройдет дальше. Если этого не будет, тогда будет сложно. Нет такого разнообразия в игре Марии, которое позволяло бы говорить о том, что она одинаково ровно готова играть со всеми соперницами. Все зависит только от самой Маши в этом матче», — сказал корреспонденту РИА Новости Тарпищев.

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Ночной триллер с участием Пуя

Пожалуй, самый напряженный матч субботы закончился в первом часу ночи по местному времени.

Французский теннисист Люка Пуй в поединке третьего круга одержал непростую победу над обладателем wild card Алексеем Попыриным из Австралии — 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (10:12), 4:6, 6:3. На корте соперники провели 3 часа 43 минуты. Любопытно, что на тай-брейке третьего сета 19-летний австралиец с русскими корнями уступал более опытному французу со счетом 0:4, но сумел вытащить партию, а потом «зацепить» еще одну. Но мастерство Пуя дало о себе знать в решающей партии. Сразу после матча Попырин выглядел очень расстроенным, а родители Алексея сперва обнялись, а потом вместе с Ллейтоном Хьюиттом, который почти 4 часа активно поддерживал Алексея, поздравили сына с блестящим выступлением.

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