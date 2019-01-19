На Australian Open Федерера не пустили на корт из-за отсутствия документов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На Открытом чемпионате Австралии с одной из главных звезд мирового тенниса Роджером Федерером произошел курьезный случай.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На Открытом чемпионате Австралии с одной из главных звезд мирового тенниса Роджером Федерером произошел курьезный случай.
Один из охранников не узнал швейцарского теннисиста и не пропустил его в зону для игроков, ведь у Федерера не было при себе аккредитации.
Сам швейцарец терпеливо дождался, пока ему принесут необходимый документ и потом прошел к корту.
В матче третьего круга Федерер, посеянный на первом в сезоне турнире Большого шлема под третьим номером, за 1 час 28 минут обыграл американца Тейлора Фрица — 6:2, 7:5, 6:2.