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19:26 (мск), источник: Р-Спорт

На Australian Open Федерера не пустили на корт из-за отсутствия документов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На Открытом чемпионате Австралии с одной из главных звезд мирового тенниса Роджером Федерером произошел курьезный случай.

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Источник: Reuters

Один из охранников не узнал швейцарского теннисиста и не пропустил его в зону для игроков, ведь у Федерера не было при себе аккредитации.

Сам швейцарец терпеливо дождался, пока ему принесут необходимый документ и потом прошел к корту.

В матче третьего круга Федерер, посеянный на первом в сезоне турнире Большого шлема под третьим номером, за 1 час 28 минут обыграл американца Тейлора Фрица — 6:2, 7:5, 6:2.

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