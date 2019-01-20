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11:40 (мск), источник: ТАСС

Шарапова отказалась отвечать на вопрос о мельдонии после поражения на Australian Open

ТАСС, 20 января. Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии не стала отвечать на вопрос журналиста об употреблении мельдония. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: AP 2019

В воскресенье россиянка уступила австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

«У нее [Барти] непростой стиль, против нее очень сложно играть. Она провела отличный матч, но у меня все равно были шансы, я ими не воспользовалась. Я выпала из игры на много геймов подряд, это придало ей уверенности, а она из тех, кто на уверенности играет гораздо лучше и свои шансы реализует», — прокомментировала игру Шарапова.

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На вопрос журналиста «Таймс» Стюарта Фрейзера о том, как теннисистка справляется с нагрузками после запрета употребления мельдония, Шарапова не стала отвечать и попросила задать следующий вопрос.

Мельдоний вошел в список запрещенных веществ 1 января 2016 года. В марте 2016 года в допинг-пробе Шараповой было обнаружено это вещество. В июне россиянку дисквалифицировали на два года, позднее Спортивный арбитражный суд сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

Шарапова сыграла с Барти второй раз в карьере. В первой встрече, которая прошла в прошлом году на турнире в Риме, победу праздновала россиянка. Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008 году, всего на ее счету пять побед на турнирах серии Большого шлема. Australian Open — первый в сезоне турнир серии Большого шлема, общий призовой фонд составляет $44,5 млн, соревнования завершатся 27 января.

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