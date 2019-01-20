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12:12 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Верю, что могу вновь выиграть «Шлем»

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение в четвёртом круге Australian Open.

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Источник: AP 2019

— Барти противостоять непросто, у неё необычная манера игры. Она действовала здорово, у меня были шансы переломить ход встречи, но я не смогла ими воспользоваться. Я выпала из игры на несколько геймов подряд, она почувствовала себя увереннее.

— Как вам реакция трибун на вас? Вас освистали после туалетного перерыва. Это на вас повлияло?
— Что вы хотите услышать в ответ? Мне кажется, это глупый вопрос.

— Как ваше плечо?
— На протяжении последних месяцев я не скрывала, что оно меня беспокоит. Так было и в прошлом сезоне. Сейчас мне нужно только контролировать эту боль.

— Что произошло во втором и третьем сетах? Это была проблема с физикой или психологией?
— Мне не хватило концентрации. При счёте 30:30 в первом гейме второй партии я повела себя неверно, отойдя назад и позволив ей проводить длинные розыгрыши.

— Не мешает ли вам то, что теперь вы не можете принимать мельдоний, который до этого принимали много лет?
— Есть другие вопросы?

— Как вы оцениваете свою игру в начале сезона?
— Я неплохо делала ряд вещей на этой неделе. Конечно, всегда есть, куда расти. Но мне нужно думать о плече. В частности, с ним непосредственно связана подача, которую хотелось бы улучшить. Буду прикладывать все силы, чтобы быть здоровой.

— Как вам кажется, Барти может выиграть «Шлем»?
— Шанс есть у каждой спортсменки, им нужно только воспользоваться. В некоторых матчах она играла блестяще, но для победы ей нужно сделать это ещё три раза. Посмотрим.

— Вы верите, что сможете завоевать ещё один трофей на «мэйджоре»?
— Да, иначе мне было бы сложно продолжать работать в таком ритме. Пришлось бы обманывать себя.

— Какие планы на ближайшие недели? Будете обследовать плечо?
— Сыграю в Санкт-Петербурге, а потом только в Индиан-Уэллсе.

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