Встречай, Питер. Шарапова покидает Австралию

Источник: AFP 2019

Australian Open. Четвертый круг. Женщины

Эшли Барти (Австралия, 15) — Мария Шарапова (Россия, 30) — 4:6, 6:1, 6:4

Нынешний Australian Open чудесно начинался для Марии Шараповой. Две легкие победы в двух партиях и убедительная победа над прошлогодней чемпионкой Каролин Возняцки подарили поклонникам Марии робкую надежду на то, что на этом турнире «Большого шлема» у нее может что-то получиться.

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Некорректные зрители

Соперница по 1/8 финала, правда, россиянке досталась ну очень непростая. Эшли Барти — первая ракетка и главная надежда Австралии. Которая сейчас в ударе, к тому же. В конце прошлого года она выиграла малый итоговый турнир в Жухае, а в начале этого дошла до финала в Сиднее, где уступила только Петре Квитовой. Барти стоит в рейтинге выше Шараповой, и в Мельбурне «посеяна» под 15-м номером, в то время как россиянка — только 30-й. На пути в четвертый круг австралийка не проиграла ни одного сета. Ну, уж о том, что за нее в воскресенье днем была вся арена Рода Лэйвера отдельно и говорить не стоит. Причем зрители вели себя не очень-то корректно — радовались не только удачным действиям «своей», но ошибками соперницы, свистели после неудачной первой подачи. Но Шарапову этим особо не проймешь.

А матч получился сумасшедшим. Качество тенниса было не самым высоким, хотя за отдельные розыгрыши обе заслуживали аплодисментов. Зато какие страсти! А за невероятную концовку — особое спасибо.

В первом сете Шарапова выглядела намного увереннее, чем ее соперница. Она неплохо подавала, надежно играла с задней линии, хорошо двигалась по корту.

В восьмом гейме россиянка благодаря двум хорошим подачам спасла два брейк-пойнта, а свою возможность в следующем гейме использовала. Подавая на сет, свой гейм Мария взяла «под ноль», да еще и завершила его эйсом.

Ничего, в общем, не предвещало, что теперь у россиянки возникнут сложности. Но во второй партии она стала непростительно ошибаться. Сет она завершила с 15 невынужденными при всего 4 активно выигранных очках. Барти реализовала единственный брейк-пойнт в четвертом гейме, а потом «под ноль» взяла и следующую подачу соперницы. Она повела 5:1 и уверенно забрала партию.

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Разбуженная Мария

И третий сет начался для Шараповой далеко не лучшим образом. В первом же гейме она допустила две двойные ошибки подряд. При 0:40 россиянка сыграла очень уж робко — и Барти сразу же вышла вперед с брейком. Потом все стало еще хуже: две двойные подряд и два удара за заднюю линию привели к тому, что российская суперзвезда отдала с 40:15 еще один свой гейм. Игра у Марии, казалось, рассыпалась окончательно. На ее же ошибках австралийка взяла всухую свою подачу и выиграла восьмой (!) гейм подряд.

Но ведь это Шарапова, «абсолютная чемпионка», как скажет потом Барти, и бороться она, конечно, не бросила.

При 0:4 и втором «ровно» россиянка получила предупреждение за затяжку времени при подаче. Зато после этого дважды отлично ввела мяч в игру и смогла, наконец, размочить счет в решающей партии.

Это словно разбудило Марию. Она смогла сделать один обратный брейк. При 2:4 соперницы выдали фееричный розыгрыш из 21 удара, где-то одной, то другой приходилось обороняться, Шарапова дважды играла через коридор и попадала в корт, прочесывала линии и играла с лета и все-таки дождалась ошибки от соперницы!

Неточным ударом Барти завершился и следующий розыгрыш. Отставание Шараповой сократилось до минимальных 3:4. В следующем гейме у россиянки было два брейк-пойнта. Реализуй она их — игра, по сути, началась бы заново.

Но оба Барти, стоит отдать ей должное, в блестящем стиле отыграла, а потом исполнила две шикарные подачи. И все-таки повела 5:3.

Оптимистичное поражение

В концовке Барти и ее болельщикам пришлось понервничать. Она заработала двойной матчбол. Первый россиянка спасла ударом на вылет, но оставался второй. Австралийке засчитали эйс. Шарапова проверила — аут. Хозяйка корта так расстроилась, что дала двойную. Еще один эйс — на этот раз настоящий — принес Барти третий матчбол, но в следующем розыгрыше она отправила мяч в сетку. Тут же ошиблась и Мария, подарив сопернице четвертый шанс. И тут уж подача Эшли в линию не оставила никаких вопросов.

Барти стала лишь четвертой австралийкой в четвертьфинале домашнего «Шлема» в истории и первой с 2009 года, когда до этой стадии со слезами на глазах добралась Елена Докич. Шарапова же теперь едет в Санкт-Петербург — радовать российскую публику. Да, ее 51 невынужденная ошибка и 10 двойных в воскресном матче подпортили впечатление от выступления Марии в Мельбурне, но не стоит отрицать, что в целом ее игра на старте сезона-2019 выглядит вполне оптимистично.