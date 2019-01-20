Федерер проиграл Циципасу в четвертом круге Australian Open

Посеянный под третьим номером Федерер в 20-й раз принимал участие в Открытом чемпионате Австралии, он является шестикратным победителем турнира. Всего в карьере швейцарец завоевал 99 титулов, 20 раз побеждал в турнирах Большого шлема, что является рекордным результатом в истории тенниса. После поражения от Циципаса швейцарец впервые с марта 2017 года покинет топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором на данный момент занимает третью строчку.