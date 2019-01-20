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15:27 (мск), источник: ТАСС

Федерер проиграл Циципасу в четвертом круге Australian Open

ТАСС, 20 января. Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Роджер Федерер не смог выйти в ¼ финала турнира, уступив греку Стефаносу Циципасу.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу 20-летнего грека, матч длился 3 часа 50 минут.

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Посеянный под третьим номером Федерер в 20-й раз принимал участие в Открытом чемпионате Австралии, он является шестикратным победителем турнира. Всего в карьере швейцарец завоевал 99 титулов, 20 раз побеждал в турнирах Большого шлема, что является рекордным результатом в истории тенниса. После поражения от Циципаса швейцарец впервые с марта 2017 года покинет топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором на данный момент занимает третью строчку.

Следующим соперником Циципаса (14-й номер посева) станет испанец Роберто Баутиста-Агут (22), выбивший в третьем раунде россиянина Карена Хачанова (10).

Открытый чемпионат Австралии — первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Общий призовой фонд составляет $44,5 млн. Соревнования завершатся 27 января.

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