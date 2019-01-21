Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса

Источник: РИА "Новости"

Также в Зал славы включены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс. Официальная церемония включения пройдет 20 июля в Ньюпорте.

«Я поздравляю Ли На, Мэри Пирс и Евгения Кафельникова и приветствую их в Международном зале славы тенниса. Это три невероятно трудолюбивых спортсмена, которые ставили и достигали целей на высшем уровне, — сказал президент Зала славы Стэн Смит. — Они заслужили эту честь, мы с нетерпением ждем возможности включить их в Зал славы в июле».

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44-летний Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Также Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года, на протяжении шести недель (3 мая — 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.