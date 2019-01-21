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08:30 (мск), источник: Р-Спорт

Элина Свитолина вышла в ¼ финала Australian Open

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

Свитолина, получившая шестой номер посева на турнире, в матче четвертого круга нанесла поражение американке Мэдисон Киз (17-й номер посева) — 6:2, 1:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Соперницей украинки по четвертьфиналу стала четвертая ракетка турнира Наоми Осака, обыгравшая со счетом 4:6, 6:3, 6:4 Анастасию Севастову (13) из Латвии.

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