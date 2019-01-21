Немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Зверев сыграл с Раоничем третий раз в карьере. В первой встрече, которая прошла в 2017 году на Уимблдоне, победу праздновал канадец, во второй в том же году на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов в Риме победа осталась за Зверевым.