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10:59 (мск), источник: ТАСС

Немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

ТАСС, 21 января. Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл канадцу Милошу Раоничу в четвертом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

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Источник: Reuters

Зверев, который посеян на турнире под четвертым номером, уступил со счетом 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).

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Матч продолжался 1 час 59 минут. В четвертьфинале Раонич (16-й номер посева) сыграет с победителем матча между хорватом Борной Чоричем (11) и французом Люкой Пуем (28).

Зверев сыграл с Раоничем третий раз в карьере. В первой встрече, которая прошла в 2017 году на Уимблдоне, победу праздновал канадец, во второй в том же году на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов в Риме победа осталась за Зверевым.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.

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