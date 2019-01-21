Немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Зверев, который посеян на турнире под четвертым номером, уступил со счетом 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).
Матч продолжался 1 час 59 минут. В четвертьфинале Раонич (16-й номер посева) сыграет с победителем матча между хорватом Борной Чоричем (11) и французом Люкой Пуем (28).
Зверев сыграл с Раоничем третий раз в карьере. В первой встрече, которая прошла в 2017 году на Уимблдоне, победу праздновал канадец, во второй в том же году на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов в Риме победа осталась за Зверевым.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.