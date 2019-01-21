Каролина Плишкова вышла в ¼ финала Australian Open
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Седьмая ракетка турнира Плишкова в матче четвертого круга одержала победу над Гарбинье Мугурусой (18-й номер посева) — 6:3, 6:1. На корте соперницы провели 60 минут.
В четвертьфинале чешка сыграет либо с американкой Сереной Уильямс (16), либо с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.