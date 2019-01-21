Тарпищев: Кафельников своими результатами заслужил включение в Зал славы тенниса

Источник: РИА "Новости"

В понедельник вице-президент ФТР Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

«Кафельников — теннисист века в России. Он выиграл все, включая Олимпийские игры, единственный из наших мужчин, кому такое удавалось. Конечно, Кафельников — легенда, рано или поздно он был бы включен в Зал славы тенниса. Своими действиями и результатами он это заслужил», — сказал Тарпищев.

«Кафельников — человек, мыслящий неординарно. Все действия его были основаны на собственном мышлении. Решительный, жесткий в игре характер. Причем успешен он был и в паре, играя с разными партнерами. Я был практически на всех его финалах, и мне лично больше других запомнился олимпийский, где Кафельников обыграл в пяти сетах немца Томми Хааса», — добавил Тарпищев.

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Также Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года, на протяжении шести недель (3 мая — 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.