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13:27 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Кафельников своими результатами заслужил включение в Зал славы тенниса

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евгений Кафельников своими результатами и достижениями на корте заслужил право быть включенным в Международный зал теннисной славы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник вице-президент ФТР Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

«Кафельников — теннисист века в России. Он выиграл все, включая Олимпийские игры, единственный из наших мужчин, кому такое удавалось. Конечно, Кафельников — легенда, рано или поздно он был бы включен в Зал славы тенниса. Своими действиями и результатами он это заслужил», — сказал Тарпищев.

«Кафельников — человек, мыслящий неординарно. Все действия его были основаны на собственном мышлении. Решительный, жесткий в игре характер. Причем успешен он был и в паре, играя с разными партнерами. Я был практически на всех его финалах, и мне лично больше других запомнился олимпийский, где Кафельников обыграл в пяти сетах немца Томми Хааса», — добавил Тарпищев.

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Также Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года, на протяжении шести недель (3 мая — 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. 44-летний Кафельников стал вторым россиянином, включенным в Зал славы, ранее подобной чести удостоился Марат Сафин (2016 год).

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