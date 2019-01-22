Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Циципас, получивший от организаторов 14-й номер посева, в четвертьфинальном поединке одержал победу над испанцем Роберто
Встреча продолжалась 3 часа 15 минут.
Греческий теннисист, которому в августе исполнится 21 год, впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема.
Место в финале Australian Open Циципас оспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Франсис Тьяфо (США).