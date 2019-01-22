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09:00 (мск), источник: Р-Спорт

Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Циципас, получивший от организаторов 14-й номер посева, в четвертьфинальном поединке одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом (22) — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

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Встреча продолжалась 3 часа 15 минут.

Греческий теннисист, которому в августе исполнится 21 год, впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема.

Место в финале Australian Open Циципас оспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Франсис Тьяфо (США).

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