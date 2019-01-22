Мельбурн, прощай. Павлюченкова не использовала свой шанс
Последняя представительница России покинула Открытый чемпионат Австралии. Анастасия Павлюченкова проиграла малоизвестной американке Даниэле Коллинз.
Последняя представительница России покинула Открытый чемпионат Австралии. Анастасия Павлюченкова проиграла малоизвестной американке Даниэле Коллинз.
Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:1.
Анастасия Павлюченкова на этом Australian Open удивила. Своей формой, настроем и результатами. Для россиянки не лучшим образом сложился прошлый сезон и начало нынешнего. В 2018-м она ни на одном турнире «Большого шлема» не проходила дальше второго круга, а на старте нынешнего сезона потерпела два поражения подряд — от Вероники Кудерметовой в Шэньчжэне и Веры Лапко в Хобарте. Анастасия опустилась на 44-е место в рейтинге WTA и не входила на этом Australian Open в число «сеяных».
Однако к «Большому шлему» Павлюченкова, как оказалось, подошла в отличном состоянии. Как физическом, так и психологическом. Она выглядела уверенной в себе и своей игре и с готовностью демонстрировала свой агрессивный теннис, который в своем лучшем виде очень опасен.
Она разобралась с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг и 9-й ракеткой мира Кики Бертенс и Александрой Соснович. А матч россиянки с пятой «сеяной» Слоун Стивенс и вовсе получился фееричным. Наверное, он даже прибавил Анастасии персональных поклонников. Играла она интересно, боролась, как лев, и вынудила грозную оппонентку капитулировать.
Павлюченкова добралась до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» в пятый раз в карьере. На Australian Open она вошла в восьмерку сильнейших во второй раз, что сделало мельбурнский «Шлем» самым успешным в карьере россиянки.
Соперницей Анастасии в борьбе за выход в полуфинал неожиданно стала малоизвестная американка Даниэль Коллинз. Эта теннисистка, несмотря на то, что ей уже 25 лет, только второй сезон проводит в элите мирового женского тенниса. Она была двукратной чемпионкой NCAA — студенческого чемпионата США, где выступала за Университет Вирджинии. Получив в 2016 году степени по журналистике и бизнесу, Коллинз через турниры ITF начала прокладывать себе пусть в профессионалы. Прорывными для американки стали прошлогодние супертурниры в
До нынешнего Australian Open Даниэль не выигрывала ни одного матча на турнирах «Большого шлема», потерпев пять поражений, а тут выдала фееричную серию побед — ею были повержены Юлия Гергес, Сачия Викери и Каролин Гарсия. А вторую «сеяную» Ангелик Кербер в ее же день рождения в четвертом круге американка вовсе разгромила со счетом 6:0, 6:2. А после матча несколько Даниэль нескромно заявила: «Надеюсь, это еще будет продолжаться».
Такую соперницу нельзя было недооценивать. Об этом знала и сама Павлюченкова. Четвертьфинальный поединок россиянка начала здорово, пытаясь с самого начала показать, кто тут фаворит.
Получалось, правда, у россиянки не все. Особенно на своей подаче, в то время как чужую она выигрывала весьма легко. Россиянка начала с брейка, но для того, чтобы удержать свой гейм, ей потребовалось 16 (!) минут. Анастасия вела в счете 3:0 и полностью контролировала игру — агрессивно принимала, особенно вторую подачу соперницы, пробивала на вылет, грамотно укорачивала. Даже несмотря на отданный с двумя двойными свой гейм, Павлюченкова упрочила преимущество до 5:1 и вскоре завершила партию в свою пользу — 6:2.
Во втором сете Коллинз заиграла острее, а у россиянки появилось больше ошибок. Американка вела с брейком 4:1 и 5:2, но Анастасия в последний момент смогла сравнять счет, сделав по пяти. В концовке партии Коллинз расподавалась, и сделать еще один брейк шансов не было. Но Павлюченкова не добралась и до
В решающей партии события развивались стремительно, причем совсем не в пользу россиянки. В пяти геймах она смогла записать на свой счет лишь три мяча, два из них за счет ошибок соперницы. Вернулась в борьбу Павлюченкова только при счете 5:0, когда было уже поздно. Она отыграла матчбол на своей подаче, но помешать разгорячившейся сопернице праздновать победу уже не могла. Коллинз впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Ее следующая соперница определится во встрече Петры Квитовой и Эшли Барти.
А Павлюченкову, как и других ведущих российских теннисисток, ждет