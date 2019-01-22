Мельбурн, прощай. Павлюченкова не использовала свой шанс

Источник: Спорт-Экспресс

Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:1.

Анастасия Павлюченкова на этом Australian Open удивила. Своей формой, настроем и результатами. Для россиянки не лучшим образом сложился прошлый сезон и начало нынешнего. В 2018-м она ни на одном турнире «Большого шлема» не проходила дальше второго круга, а на старте нынешнего сезона потерпела два поражения подряд — от Вероники Кудерметовой в Шэньчжэне и Веры Лапко в Хобарте. Анастасия опустилась на 44-е место в рейтинге WTA и не входила на этом Australian Open в число «сеяных».

Боролась, как лев

Однако к «Большому шлему» Павлюченкова, как оказалось, подошла в отличном состоянии. Как физическом, так и психологическом. Она выглядела уверенной в себе и своей игре и с готовностью демонстрировала свой агрессивный теннис, который в своем лучшем виде очень опасен.

Она разобралась с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг и 9-й ракеткой мира Кики Бертенс и Александрой Соснович. А матч россиянки с пятой «сеяной» Слоун Стивенс и вовсе получился фееричным. Наверное, он даже прибавил Анастасии персональных поклонников. Играла она интересно, боролась, как лев, и вынудила грозную оппонентку капитулировать.

Павлюченкова добралась до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» в пятый раз в карьере. На Australian Open она вошла в восьмерку сильнейших во второй раз, что сделало мельбурнский «Шлем» самым успешным в карьере россиянки.

Чемпионка NCAA

Соперницей Анастасии в борьбе за выход в полуфинал неожиданно стала малоизвестная американка Даниэль Коллинз. Эта теннисистка, несмотря на то, что ей уже 25 лет, только второй сезон проводит в элите мирового женского тенниса. Она была двукратной чемпионкой NCAA — студенческого чемпионата США, где выступала за Университет Вирджинии. Получив в 2016 году степени по журналистике и бизнесу, Коллинз через турниры ITF начала прокладывать себе пусть в профессионалы. Прорывными для американки стали прошлогодние супертурниры в Индиан-Уэллсе и Майами. На первом она дошла до четвертого круга, а на втором, пробившись из квалификации, до полуфинала.

До нынешнего Australian Open Даниэль не выигрывала ни одного матча на турнирах «Большого шлема», потерпев пять поражений, а тут выдала фееричную серию побед — ею были повержены Юлия Гергес, Сачия Викери и Каролин Гарсия. А вторую «сеяную» Ангелик Кербер в ее же день рождения в четвертом круге американка вовсе разгромила со счетом 6:0, 6:2. А после матча несколько Даниэль нескромно заявила: «Надеюсь, это еще будет продолжаться».

Такую соперницу нельзя было недооценивать. Об этом знала и сама Павлюченкова. Четвертьфинальный поединок россиянка начала здорово, пытаясь с самого начала показать, кто тут фаворит.

Опасный разворот

Получалось, правда, у россиянки не все. Особенно на своей подаче, в то время как чужую она выигрывала весьма легко. Россиянка начала с брейка, но для того, чтобы удержать свой гейм, ей потребовалось 16 (!) минут. Анастасия вела в счете 3:0 и полностью контролировала игру — агрессивно принимала, особенно вторую подачу соперницы, пробивала на вылет, грамотно укорачивала. Даже несмотря на отданный с двумя двойными свой гейм, Павлюченкова упрочила преимущество до 5:1 и вскоре завершила партию в свою пользу — 6:2.

Во втором сете Коллинз заиграла острее, а у россиянки появилось больше ошибок. Американка вела с брейком 4:1 и 5:2, но Анастасия в последний момент смогла сравнять счет, сделав по пяти. В концовке партии Коллинз расподавалась, и сделать еще один брейк шансов не было. Но Павлюченкова не добралась и до тай-брейка — ошибки на ключевых мячах стоили ей дорого. Да и соперница не сплоховала, реализовав третий сетбол кроссом навылет — 7:5.

В решающей партии события развивались стремительно, причем совсем не в пользу россиянки. В пяти геймах она смогла записать на свой счет лишь три мяча, два из них за счет ошибок соперницы. Вернулась в борьбу Павлюченкова только при счете 5:0, когда было уже поздно. Она отыграла матчбол на своей подаче, но помешать разгорячившейся сопернице праздновать победу уже не могла. Коллинз впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Ее следующая соперница определится во встрече Петры Квитовой и Эшли Барти.