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14:07 (мск), источник: ТАСС

Чешская теннисистка Квитова вышла в полуфинал Australian Open

ТАСС, 22 января. Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла австралийку Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

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28-летняя Квитова, посеянная на турнире под восьмым номером, победила Барти (15) со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Квитова провела с Барти в карьере три встречи, выиграв во всех матчах. В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире в Сиднее в январе, где в финале Квитова победила в трех сетах.

В следующем круге Квитова сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Квитова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии во второй раз в карьере, в последний раз теннисистка добиралась до полуфинала в 2012 году. На ее счету две победы на Уимблдоне в одиночном разряде (2011, 2014). Она также является также бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.

Турнир в Австралии завершится 27 января.

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