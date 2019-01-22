Чешская теннисистка Квитова вышла в полуфинал Australian Open

28-летняя Квитова, посеянная на турнире под восьмым номером, победила Барти (15) со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Квитова провела с Барти в карьере три встречи, выиграв во всех матчах. В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире в Сиднее в январе, где в финале Квитова победила в трех сетах.

В следующем круге Квитова сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Квитова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии во второй раз в карьере, в последний раз теннисистка добиралась до полуфинала в 2012 году. На ее счету две победы на Уимблдоне в одиночном разряде (2011, 2014). Она также является также бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.