Теннисистка Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA впервые с февраля 2018 года

Источник: AFP 2019

Румынка была первой ракеткой мира на протяжении 42 недель. В матче четвертого круга Халеп уступила американке Серене Уильямс в трех сетах. В прошлом сезоне румынка вышла в финал турнира в Мельбурне. По результатам Открытого чемпионата Австралии 27-летняя спортсменка наберет в рейтинге 5582 очка.

Таким образом, Халеп покинет первое место рейтинга, на которое претендуют чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова, продолжающие борьбу за победу на турнире. Квитова сыграет в полуфинале с Даниэль Коллинз (США), в четвертьфиналах встретятся Плишкова и Серена Уильямс (США), а также Осака и Свитолина.

За выход в полуфинал теннисистки получают 780 очков, за выход в финал — 1300, за победу — 2000. Рейтинг будет обновлен после завершения Открытого чемпионата Австралии 27 января.