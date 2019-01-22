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14:14 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA впервые с февраля 2018 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Румынская теннисистка Симона Халеп, прекратившая борьбу на Australian Open в четвертом круге, потеряет лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с февраля 2018 года.

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Источник: AFP 2019

Румынка была первой ракеткой мира на протяжении 42 недель. В матче четвертого круга Халеп уступила американке Серене Уильямс в трех сетах. В прошлом сезоне румынка вышла в финал турнира в Мельбурне. По результатам Открытого чемпионата Австралии 27-летняя спортсменка наберет в рейтинге 5582 очка.

Таким образом, Халеп покинет первое место рейтинга, на которое претендуют чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова, продолжающие борьбу за победу на турнире. Квитова сыграет в полуфинале с Даниэль Коллинз (США), в четвертьфиналах встретятся Плишкова и Серена Уильямс (США), а также Осака и Свитолина.

За выход в полуфинал теннисистки получают 780 очков, за выход в финал — 1300, за победу — 2000. Рейтинг будет обновлен после завершения Открытого чемпионата Австралии 27 января.

Халеп в июне 2018 года выиграла первый в карьере турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции, а также еще дважды участвовала в финале турнира (2014, 2017). Всего на счету румынки 18 побед на турнирах WTA.

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