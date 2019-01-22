Надаль вышел в полуфинал Australian Open

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32-летний Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, дошел до полуфинала, не проиграв ни одного сета. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 47 минут. Ранее соперники не встречались в очных матчах.

Надаль в шестой раз вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в 2009 году он стал победителем турнира. Всего на счету испанца 17 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является вторым результатом в истории тенниса среди мужчин.

В полуфинале Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом (14). Надаль провел с 20-летним Циципасом два матча в карьере, победив в обоих. В последний раз теннисисты встречались на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Канаде в 2018 году, где в финале Надаль победил в двух сетах.