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18:35 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер и Вавринка не помогут Швейцарии в матче Кубка Дэвиса с Россией

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стал известен состав сборной Швейцарии по теннису на матч Кубка Дэвиса против команды России, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

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Источник: AP 2019

Встреча между сборными России и Швейцарии состоится 1—2 февраля в швейцарском Биле. Победитель попадет в финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде.

В состав швейцарской команды, где не будет двух лучших представителей страны в одиночном рейтинге ATP Роджера Федерера (3) и Станисласа Вавринки (59), вошли: Генри Лааксонен (166), Марк-Андреа Хюслер (361), Якуб Пауль (558), Сандро Эрат (584) и Жером Ким.

Ранее сообщалось, что в состав российской команды на матч вошли Карен Хачанов (11), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96) и Константин Жженов.

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