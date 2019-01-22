Федерер и Вавринка не помогут Швейцарии в матче Кубка Дэвиса с Россией

Источник: AP 2019

Встреча между сборными России и Швейцарии состоится 1—2 февраля в швейцарском Биле. Победитель попадет в финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде.

В состав швейцарской команды, где не будет двух лучших представителей страны в одиночном рейтинге ATP Роджера Федерера (3) и Станисласа Вавринки (59), вошли: Генри Лааксонен (166), Марк-Андреа Хюслер (361), Якуб Пауль (558), Сандро Эрат (584) и Жером Ким.