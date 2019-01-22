Федерер и Вавринка не помогут Швейцарии в матче Кубка Дэвиса с Россией
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стал известен состав сборной Швейцарии по теннису на матч Кубка Дэвиса против команды России, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стал известен состав сборной Швейцарии по теннису на матч Кубка Дэвиса против команды России, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Встреча между сборными России и Швейцарии состоится
В состав швейцарской команды, где не будет двух лучших представителей страны в одиночном рейтинге ATP Роджера Федерера (3) и Станисласа Вавринки (59), вошли: Генри Лааксонен (166),
Ранее сообщалось, что в состав российской команды на матч вошли Карен Хачанов (11), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96) и Константин Жженов.