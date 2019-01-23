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09:20 (мск), источник: ТАСС

Уильямс проиграла Плишковой в четвертьфинале Australian Open

ТАСС, 23 января. Американка Серена Уильямс уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд составляет $44,5 млн.

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:5 в пользу чешской теннисистки, посеянной на турнире под седьмым номером. Уильямс имела 16-й номер посева. В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой (4). Спортсменка показала свой лучший результат в карьере на Australian Open, выйдя в полуфинал, ранее она останавливалась на стадии четвертьфинала в 2017 и 2018 годах.

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Плишкова провела с Уильямс пятую встречу в карьере, одержав третью победу. В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире Открытого чемпионата США в 2018 году. В четвертьфинале Уильямс победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

На счету американки 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях — прим. ТАСС). Однако рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 24 титула.

Полуфинальные встречи турнира состоятся 24 января. В параллельном матче встретятся Петра Квитова (Чехия, 8) и Даниэль Коллинз (США). Соревнования завершатся 27 января.

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