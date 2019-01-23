Серена не сдюжила. Полуфинал в Мельбурне пройдет без Уильямс
Бывшая первая ракетка мира отдала практически выигранный матч на Открытом чемпионате Австралии.
Бывшая первая ракетка мира отдала практически выигранный матч на Открытом чемпионате Австралии.
Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Серена Уильямс (США, 16) — 6:4, 4:6, 7:5.
37-летняя американка Серена Уильямс не сумела завоевать в Австралии первый титул «Большого шлема» после рождения ребенка. В четвертьфинале Australian Open Серена эпично проиграла Каролине Плишковой из Чехии, ведя в третьем сете со счетом 5:1 и имея четыре матчбола.
— При счете 1:5 я уже была мыслями в раздевалке, — призналась Плишкова после матча. — Было тяжело: Серена очень хорошо играла. В третьем сете у меня почти не было шансов. Я была слишком пассивна и подавлена, но заставила себя играть дальше. Но при счете 1:5 Уильямс стала немного колебаться. Я же воспользовалась своими шансами и победила.
— Я сделала все, что могла на своих
Матч Плишковой и Уиляьмс ожидался как противостояние подач — у соперниц два лучших ввода мяча в женском туре — и битвы на задней линии. У обеих девушек удары настолько плотные и глубокие, что выдержать темп под силу единицам на планете.
Начало встречи осталось за Плишковой. Она первой сделала брейк и была близка ко второму при счете 3:1 в свою пользу. Чешка идеально подавала, но еще лучше принимала. Все вторые подачи Серены оказывались либо принятыми навылет, либо под самую заднюю линию. А у американки первая предательски не шла. Несмотря на это она сумела спастись в пятом гейме, хотя на приеме ничего сделать так и не смогла — 6:4.
После первого сета можно было с определенностью сказать, что Плишкова играет лучше Халеп и, наверное, лучше себя самой в любой момент времени. А были ведь времена, когда она возглавляла женский рейтинг. Каролина просто сносила Серену в своих геймах и создавала ей большие проблемы на приеме. В пятом гейме второго сета Плишкова сделала брейк и повела 3:2. Казалось, игра скоро может закончиться.
В середине второго сета неожиданно случился перелом. Когда терять Серене было уже нечего, она заиграла как настоящий чемпион. У нее стали проходить практически все удары, но особенно эффективными стали кроссы с форхэнда и бекхэнда. Плишкова — тот редкий игрок, которому забить проще кроссом, чем ударом по линии. К тому же Серена начала читать подачу чешки, что лишило ее игру главного козыря.
В итоге второй сет перевернулся в сторону Уильямс — 6:4. Решающая партия началась также как заканчивалась предыдущая — с подавляющего преимущества Серены. Она играла не хуже, чем когда-либо: практически все удары забивала навылет. Счет стремительно рос в ее пользу и подошел к последней черте — 5:1. Тут вообще никому не могло прийти в голову, что эта игра не закончится победой Уильямс. Наверняка, многие даже переключили внимание с этого матча.
Увы так поступила и Серена. Она довольно легко и неожиданно отдала подачу — 5:2, а затем упустила три матчбола на приеме. Причем третий из них был более чем реальный — Плишкова слабо подала вторым мячом, американка завладела инициативой, но не смогла забить в очень выигрышной ситуации. В итоге Каролина удержала гейм, а при 5:3 Серена вновь не подала на матч.
При счете 5:4 Серена вновь дошла до
Трудно представить более обидный и болезненный способ проиграть в четвертьфинале «Шлема», чем со счета 5:1 в решающем сете и нескольких матчболов. Фанаты Серены сейчас, наверное, испытывают крайне паршивые чувства, как и сама теннисистка.
Как объяснить это поражение? Возможно, тем, что Уиляьмс играет очень редко. Она фактически приезжает только на «Шлемы» и несколько турниров категории Премьер за весь год. В такой ситуации, когда практики очень мало, очень легко могут происходить такие конфузы. Руки помнят, как побеждать, а психологически тебе это очень тяжело против тех, кто играет каждую неделю. По той же причине Федерер очень много матчей стал отдавать в ситуациях, когда раньше бы закрыл их запросто: не хватает регулярной практики, из которой берется уверенность.
Серена — тоже человек и может проиграть, но еще вернется. Это поражение точно ее сломит. Впереди еще три турнира Большого шлема, где она по традиции будет претендовать на победу и