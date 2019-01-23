Серена не сдюжила. Полуфинал в Мельбурне пройдет без Уильямс

Источник: Спорт-Экспресс

Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Серена Уильямс (США, 16) — 6:4, 4:6, 7:5.

37-летняя американка Серена Уильямс не сумела завоевать в Австралии первый титул «Большого шлема» после рождения ребенка. В четвертьфинале Australian Open Серена эпично проиграла Каролине Плишковой из Чехии, ведя в третьем сете со счетом 5:1 и имея четыре матчбола. Все-таки обладательница 23-х «Шлемов» не выглядит машиной на корте как в лучшие времена и, видимо, ничто человеческое ей не чуждо. В том числе потеря концентрации в решающий момент поединка.

— При счете 1:5 я уже была мыслями в раздевалке, — призналась Плишкова после матча. — Было тяжело: Серена очень хорошо играла. В третьем сете у меня почти не было шансов. Я была слишком пассивна и подавлена, но заставила себя играть дальше. Но при счете 1:5 Уильямс стала немного колебаться. Я же воспользовалась своими шансами и победила.

— Я сделала все, что могла на своих матч-пойнтах. Не могу сказать, что отдала на них последние силы, но Каролина во время этих розыгрышей показала свой лучший теннис, — прокомментировала случившееся Серена, подчеркнув, что травма ноги не повлияла на результат четвертьфинального матча против Плишковой.

Жесткая задняя линия

Матч Плишковой и Уиляьмс ожидался как противостояние подач — у соперниц два лучших ввода мяча в женском туре — и битвы на задней линии. У обеих девушек удары настолько плотные и глубокие, что выдержать темп под силу единицам на планете.

Начало встречи осталось за Плишковой. Она первой сделала брейк и была близка ко второму при счете 3:1 в свою пользу. Чешка идеально подавала, но еще лучше принимала. Все вторые подачи Серены оказывались либо принятыми навылет, либо под самую заднюю линию. А у американки первая предательски не шла. Несмотря на это она сумела спастись в пятом гейме, хотя на приеме ничего сделать так и не смогла — 6:4.

После первого сета можно было с определенностью сказать, что Плишкова играет лучше Халеп и, наверное, лучше себя самой в любой момент времени. А были ведь времена, когда она возглавляла женский рейтинг. Каролина просто сносила Серену в своих геймах и создавала ей большие проблемы на приеме. В пятом гейме второго сета Плишкова сделала брейк и повела 3:2. Казалось, игра скоро может закончиться.

Спасение и трагедия Серены

В середине второго сета неожиданно случился перелом. Когда терять Серене было уже нечего, она заиграла как настоящий чемпион. У нее стали проходить практически все удары, но особенно эффективными стали кроссы с форхэнда и бекхэнда. Плишкова — тот редкий игрок, которому забить проще кроссом, чем ударом по линии. К тому же Серена начала читать подачу чешки, что лишило ее игру главного козыря.

В итоге второй сет перевернулся в сторону Уильямс — 6:4. Решающая партия началась также как заканчивалась предыдущая — с подавляющего преимущества Серены. Она играла не хуже, чем когда-либо: практически все удары забивала навылет. Счет стремительно рос в ее пользу и подошел к последней черте — 5:1. Тут вообще никому не могло прийти в голову, что эта игра не закончится победой Уильямс. Наверняка, многие даже переключили внимание с этого матча.

Увы так поступила и Серена. Она довольно легко и неожиданно отдала подачу — 5:2, а затем упустила три матчбола на приеме. Причем третий из них был более чем реальный — Плишкова слабо подала вторым мячом, американка завладела инициативой, но не смогла забить в очень выигрышной ситуации. В итоге Каролина удержала гейм, а при 5:3 Серена вновь не подала на матч. Что-то случилось с ее подачей и игрой в целом. Уже найденные мощные косые удары снова куда-то пропали.

При счете 5:4 Серена вновь дошла до матч-болов на приеме, но снова упустила свои шансы. Тут они были не такие выгодные, как двумя геймами ранее, Плишкова хорошо подавала и терпела. Когда счет стал 5:5 исход матча был почти предрешен. Уильямс оказалась деморализована окончательно, она без борьбы проиграла свою подачу в третий раз подряд, а затем завязала какую-то борьбу на приеме только при счете 40:0 в пользу Плишковой. Два из трех матч-болов удалось отыграть, но на третьем Серена пробила в сетку не самый сложный удар и все закончилось — 6:4, 4:6, 7:5.

Трудно представить более обидный и болезненный способ проиграть в четвертьфинале «Шлема», чем со счета 5:1 в решающем сете и нескольких матчболов. Фанаты Серены сейчас, наверное, испытывают крайне паршивые чувства, как и сама теннисистка.

Как объяснить это поражение? Возможно, тем, что Уиляьмс играет очень редко. Она фактически приезжает только на «Шлемы» и несколько турниров категории Премьер за весь год. В такой ситуации, когда практики очень мало, очень легко могут происходить такие конфузы. Руки помнят, как побеждать, а психологически тебе это очень тяжело против тех, кто играет каждую неделю. По той же причине Федерер очень много матчей стал отдавать в ситуациях, когда раньше бы закрыл их запросто: не хватает регулярной практики, из которой берется уверенность.