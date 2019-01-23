Француз Люка Пуй впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу 24-летнего француза. Француз посеян на турнире под 28-м номером, Раонич — под 16-м.
В полуфинале Пуй встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (первый номер посева) и японцем Кэем Нисикори (8). В другой паре сыграют грек Стефанос Циципас (14) и испанец Рафаэль Надаль (2).
Пуй является победителем пяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, в составе национальной сборной Франции он выигрывал Кубок Дэвиса (2017). Высшим достижением француза на турнирах серии Большого шлема был выход в четвертьфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США (оба — в 2016-м). На Открытом чемпионате Австралии Пуй прежде выступал пять раз, ему никогда не удавалось преодолеть первый раунд.
Australian Open завершится 27 января.