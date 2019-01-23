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10:59 (мск), источник: ТАСС

Француз Люка Пуй впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

ТАСС, 23 января. Французский теннисист Люка Пуй обыграл канадца Милоша Раонича и стал третьим полуфиналистом Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу 24-летнего француза. Француз посеян на турнире под 28-м номером, Раонич — под 16-м.

В полуфинале Пуй встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (первый номер посева) и японцем Кэем Нисикори (8). В другой паре сыграют грек Стефанос Циципас (14) и испанец Рафаэль Надаль (2).

Пуй является победителем пяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, в составе национальной сборной Франции он выигрывал Кубок Дэвиса (2017). Высшим достижением француза на турнирах серии Большого шлема был выход в четвертьфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США (оба — в 2016-м). На Открытом чемпионате Австралии Пуй прежде выступал пять раз, ему никогда не удавалось преодолеть первый раунд.

Australian Open завершится 27 января.

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