Француз Люка Пуй впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу 24-летнего француза. Француз посеян на турнире под 28-м номером, Раонич — под 16-м.

В полуфинале Пуй встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (первый номер посева) и японцем Кэем Нисикори (8). В другой паре сыграют грек Стефанос Циципас (14) и испанец Рафаэль Надаль (2).