День боли. Australian Open покинули Серена Уильямс и Элина Свитолина

Источник: Reuters

Джокович прошел в полуфинал практически без борьбы

Первая ракетка мира Новак Джокович после напряженной встречи с Даниилом Медведевым в 4-м круге не испытал трудностей в четвертьфинале с неуступчивым Кэем Нисикори. Японец до четвертьфинала сыграл в Мельбурне два супертай-брейка, где и оставил все силы.

Новак Джокович и Кэй Нисикори | Источник: Reuters

Перед началом встречи на корте Rod Laver Arena заиграла композиция New Sensation знаменитой австралийской группы INXS. Серб, как обычно, излучал уверенность, а японец выглядел очень напряженным. Увы, последствия усталости и перегрузок на пути к четвертьфиналу дали о себе знать очень быстро. При счете 6:1, 4:1 в пользу Джоковича Кэй отказался от продолжения борьбы. На корте теннисисты провели всего 52 минуты. За это время японец успел вызвать на корт доктора, который разминал Нисикори правую ногу от колена до бедра. Следующим соперником Джоковича станет француз Люка Пуй (28-й номер посева).

«То, что доктор прописал»

Джокович на корте дал интервью Джиму Курье. «У нас было много битв с Кэем, в том числе и здесь. Надеюсь, что он сможет восстановиться, что травма не слишком серьезная и не оставит Кэя надолго вне игры. Желаю ему скорейшего выздоровления и прошу прощения, что не показали полный матч сегодня. Как мое тело справилось после напряженного матча с Медведевым? Очевидно, хорошо. Сегодняшний поединок — это то, что доктор прописал (смех трибун). Сделаю всё, чтобы подготовиться к полуфиналу. Свой первый турнир Большого шлема я выиграл именно здесь в 20 лет, та победа открыла для меня многие двери, послужила трамплином для последующей карьеры, придала уверенности», — сказал Джокович.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Также серб поделился мнением о своем следующем сопернике и полуфинале с участием Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса. «Жду битвы в матче с Пуем, это его первый полуфинал, но несколько лет назад в Нью-Йорке он обыграл Надаля. На его счету победы над большими игроками. Он не боится, так что ожидаю, что он выйдет на корт уверенным в себе. Слушай, может мы принесем пару стульев на корт и закажем напитки?», — пошутил Джокович, которого Курье попросил задержаться еще ненадолго.

«Стефанос — один из лидеров нового поколения в теннисе. Он демонстрировал выдающийся теннис на этом турнире, особенно в матче с Роджером (Федерером). Отдаю ему должное за такую взрослую и классную игру. Сложно играть против величайшего теннисиста всех времен на этом корте, где Роджер побеждал так много раз. Не удивлен, что Стефанос уже в полуфинале. О боже, я так много говорю», — сказал Джокович. На это Курье ответил: «Говоришь дольше, чем длился матч с Кэем». «Надаль? Отличный форхенд, много вращений, очень хорошая подача, много движения, невероятный бэкхенд… Он слишком хорош», — добавил сербский теннисист.

Стефанос Циципас | Источник: Reuters

Пуй посоветовал Макинрою чаще носить бейсболку

Что касается Пуя, то в матче с Милошем Раоничем француз изначально считался аутсайдером, но сумел нивелировать подачу канадца активной игрой и блестящим приёмом. Пуй переиграл Раонича, 16-ю ракетку соревнований, со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты. После матча у Пуя взял интервью Джон Макинрой, который вышел на корт в бейсболке козырьком назад, как носит её француз.

«Бейсболка на тебе сидит шикарно. Джон, носи её чаще», — пошутил Пуй.

«Я очень счастлив, знал, что матч будет тяжелым. Удачно сыграл на приёме и держал подачу. Атмосфера здесь невероятная. Мне не удалось выиграть ни одного матча перед Australian Open, а здесь я уже в полуфинале. Очень счастлив. Совершенно точно, это один из лучших моментов в моей жизни. Стараюсь забыть о начале сезона, продолжал работать после неудач и боролся в каждом розыгрыше. И вот я в полуфинале. Не выиграл до этого ни сета у Раонича? Слишком много всего в первый раз со мной происходит на этой неделе (улыбается)», — сказал Пуй и отдал должное своему тренеру Амели Моресмо, под руководством которой теннис Люки существенно преобразился.

Серена Уильямс: Плишкова показала лучший теннис в жизни

Серена Уильямс в среду уступила Каролине Плишковой из Чехии со счетом 4:6, 6:4, 5:7. В третьем сете американка вела со счетом 5:1, но, подвернув ногу, больше не выиграла на своей подаче ни одного очка. Хоть американка и сказала после матча, что не считает причиной поражения травму, но по всему было видно, что болевые ощущения не давали ей продемонстрировать всю свою мощь.

«Я ненавижу вызывать врача на корт, и мне показалось, что он мне не нужен. Я просто продолжила играть. С того момента она (Плишкова) очень хорошо заиграла на приеме, и это не имеет отношения к моей травме. Просто она стала показывать свой лучший в жизни теннис», — цитирует Уильямс сайт турнира.

Сама Плишкова заявила, что начала показывать хорошую игру при счете 2:5. «Я просто сказала себе, что нужно попробовать удержать свою подачу и посмотреть, что произойдет. Я почувствовала, что у меня есть шанс, и я воспользовалась им», — добавила чешка, которая в полуфинале сыграет с Наоми Осакой.

Наоми Осака | Источник: Reuters

Японка без труда разобралась с новой подругой Гаэля Монфиса, украинкой Элиной Свитолиной. Осака, посеянная на турнире в Мельбурне под 4-м номером, переиграла Свитолину (6-я сеяная) со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут. Показать свою привычную игру 24-летней уроженке Одессы помешала травма. Украинке даже пришлось брать медицинский тайм-аут, по ходу которого ей массировали шею.