Шарапову шокировали русские морозы

Теннисистка выложила фото с испуганным выражением лица и прогнозом погоды. «Это по Фаренгейту, а не по Цельсию», — прокомментировала снимок Шарапова. На фото температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.