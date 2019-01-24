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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Шарапову шокировали русские морозы

Теннисистка Мария Шарапова в Twitter-аккаунте выразила удивление морозной погоде в Санкт-Петербурге, где ей в ближайшее время предстоит играть.

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Источник: AP 2019

Теннисистка выложила фото с испуганным выражением лица и прогнозом погоды. «Это по Фаренгейту, а не по Цельсию», — прокомментировала снимок Шарапова. На фото температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.

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С 28 января по 3 февраля в Петербурге пройдет теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Теннисистка намерена принять участие в соревнованиях.

20 января спортсменка вылетела в 1/8 финала Australian Open. Россиянка проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 4:6, 6:1, 6:4.

Шарапова с детства живет и тренируется в США, однако на международных турнирах выступает под российским флагом и регулярно играет за сборную России.

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«Погода 24»: Мария Шарапова шокирована погодой в Петербурге
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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