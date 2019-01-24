Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс2
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс1
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш2
Миннесота Уайлд5
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Трактор
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс2
Аризона Койотс1
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним3
Анже1
Все события
Фоторепортажи
21Ты слишком молод, если не помнишь эти кадры!
8КАМАЗы в пустынях Дакара
09:25 (мск), источник: Р-Спорт

Континен/Пирс и Эрбер/Маю сыграют в финале Australian Open в парах

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Финн Хенри Континен/австралиец Джон Пирс встретятся с французами Пьером-Югом Эрбером/Николя Маю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде.

Наверх
Источник: AP 2019

В полуфинале 12-я сеяная пара Континен/Пирс со счетом 6:1, 7:6 (8:6) победила Леонардо Майера (Аргентина)/Жуана Соузу (Португалия). Игра продолжалась полтора часа.

Эрбер/Маю (5-й номер посева) в двух сетах нанесли поражение американцам Райану Харрисону/Сэму Куэрри — 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 10 минут.

 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Возвращение Овечкина. Кто может приехать в РФ в случае локаута
Тарасова и Морозов сохраняют шансы на победу: итоги старте ЧЕ
Гонка вооружений закончена? Как менялась трансферная политика ЧР
Петра Квитова стала первой финалисткой Australian Open
Пас Промеса помог «Севилье» обыграть «Барселону» в Кубке Испании
iNADO: ВАДА проявило к России чрезмерную снисходительность
Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь