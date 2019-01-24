Континен/Пирс и Эрбер/Маю сыграют в финале Australian Open в парах
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Финн Хенри Континен/австралиец Джон Пирс встретятся с французами
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Финн Хенри Континен/австралиец Джон Пирс встретятся с французами
В полуфинале 12-я сеяная пара Континен/Пирс со счетом 6:1, 7:6 (8:6) победила Леонардо Майера (Аргентина)/Жуана Соузу (Португалия). Игра продолжалась полтора часа.
Эрбер/Маю (5-й номер посева) в двух сетах нанесли поражение американцам Райану Харрисону/Сэму Куэрри — 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 10 минут.