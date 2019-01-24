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09:43 (мск), источник: Р-Спорт

Анастасия Тихонова вышла в полуфинал юниорского Australian Open

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Тихонова преодолела барьер четвертьфинального раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров.

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В четвертьфинальном матче российская теннисистка со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 победила седьмую ракетку турнира швейцарку Лулу Сун. Поединок продолжался чуть больше двух часов.

В полуфинале Тихонова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (4-й номером посева).

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