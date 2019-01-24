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10:39 (мск), источник: Р-Спорт

Осака сыграет с Квитовой в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Представительница Японии Наоми Осака стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: AP 2019

В полуфинальном матче японская теннисистка, четвертый номер посева, со счетом 6:2, 4:6, 6:4 обыграла седьмую ракетку турнира чешку Каролину Плишкову. Поединок продолжался почти два часа.

В финале Осака сыграет с еще одной чешкой Петрой Квитовой (8-я сеяная), которая в полуфинале оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз.

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