Осака сыграет с Квитовой в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Представительница Японии Наоми Осака стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Представительница Японии Наоми Осака стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В полуфинальном матче японская теннисистка, четвертый номер посева, со счетом 6:2, 4:6, 6:4 обыграла седьмую ракетку турнира чешку Каролину Плишкову. Поединок продолжался почти два часа.
В финале Осака сыграет с еще одной чешкой Петрой Квитовой (8-я сеяная), которая в полуфинале оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз.