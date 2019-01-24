Надаль вышел в финал Australian Open
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В полуфинале турнира Большого шлема Надаль (2-й номер посева) переиграл грека Стефаноса Циципаса (14) со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу Надаля. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
В финале Australian Open Надаль сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и французом Люка Пуем (28).