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14:27 (мск), источник: Р-Спорт

Надаль вышел в финал Australian Open

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

В полуфинале турнира Большого шлема Надаль (2-й номер посева) переиграл грека Стефаноса Циципаса (14) со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу Надаля. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

В финале Australian Open Надаль сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и французом Люка Пуем (28).

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