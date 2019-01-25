Тихонова проиграла в полуфинале юниорского Australian Open
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, среди юниоров.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, среди юниоров.
В пятницу Тихонова уступила в полуфинальном матче представительнице Канады Лейле Анни Фернандес, посеянной под 4-м номером, со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
В финале турнира Фернандес сыграет с первой ракеткой соревнований датчанкой Кларой Таусон.