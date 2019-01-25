Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
15:47 (мск), источник: ТАСС

Джокович сыграет с Надалем в финале Australian Open

ТАСС, 25 января. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

Наверх
Источник: Reuters

В полуфинале 31-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил француза Лукаса Пуя (28) со счетом 6:0, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Ранее соперники не встречались. В финале Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Джокович и Надаль встречались 52 раза, 27 матчей выиграл серб, 25 — испанец. В последний раз теннисисты играли на Уимблдоне в 2018 году, где в полуфинале Джокович победил со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8. В финалах турниров Большого шлема теннисисты встречались пять раз. Джокович одержал три победы, Надаль — две.

Джокович является победителем 72 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине (2008). На турнирах серии Большого шлема серб побеждал 14 раз. Открытый чемпионат Австралии Джокович выигрывал шесть раз.

Турнир завершится 27 января.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну
Тренер Аргентины: Хорошее предчувствие насчет возвращения Месси
Снова допинг: российского футболиста отстранили на четыре года
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону (трансляция)
Спасти Головина: «Монако» вернет Жардима вместо Анри
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь