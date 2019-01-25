Джокович сыграет с Надалем в финале Australian Open
ТАСС, 25 января. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
ТАСС, 25 января. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
В полуфинале 31-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил француза Лукаса Пуя (28) со счетом 6:0, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Ранее соперники не встречались. В финале Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).
Джокович и Надаль встречались 52 раза, 27 матчей выиграл серб, 25 — испанец. В последний раз теннисисты играли на Уимблдоне в 2018 году, где в полуфинале Джокович победил со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8. В финалах турниров Большого шлема теннисисты встречались пять раз. Джокович одержал три победы, Надаль — две.
Джокович является победителем 72 турниров Ассоциации
Турнир завершится 27 января.