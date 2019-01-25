Джокович сыграет с Надалем в финале Australian Open

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В полуфинале 31-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил француза Лукаса Пуя (28) со счетом 6:0, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Ранее соперники не встречались. В финале Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Джокович и Надаль встречались 52 раза, 27 матчей выиграл серб, 25 — испанец. В последний раз теннисисты играли на Уимблдоне в 2018 году, где в полуфинале Джокович победил со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8. В финалах турниров Большого шлема теннисисты встречались пять раз. Джокович одержал три победы, Надаль — две.

Джокович является победителем 72 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине (2008). На турнирах серии Большого шлема серб побеждал 14 раз. Открытый чемпионат Австралии Джокович выигрывал шесть раз.