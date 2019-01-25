Шарапова, Касаткина и ещё четыре россиянки — в заявке на турнир в Индиан-Уэллсе
Стал известен заявочный список участниц турнира категории Premier, который пройдёт на хардовых кортах
Стал известен заявочный список участниц турнира категории Premier, который пройдёт на хардовых кортах
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Кроме того, в основной сетке турнира сыграют шесть представительниц России: Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Екатерина Макарова и Екатерина Александрова.
Кроме того, стоит выделить участие представительниц Беларуси Арины Соболенко и Виктории Азаренко и украинок Леси Цуренко и Даяны Ястремской.
Действующей победительницей соревнований является японка Наоми Осака, в финале прошлогоднего розыгрыша оказавшаяся сильнее Дарьи Касаткиной — 6:3, 6:2.