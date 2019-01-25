Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Биатлон. Биатлон
16:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова, Касаткина и ещё четыре россиянки — в заявке на турнир в Индиан-Уэллсе

Стал известен заявочный список участниц турнира категории Premier, который пройдёт на хардовых кортах Индиан-Уэллса в период с 4 по 17 марта.

Наверх
Источник: AP 2019

Как сообщает пресс-служба WTA, в турнире примут участие все представительницы первой десятки мирового рейтинга.

Кроме того, в основной сетке турнира сыграют шесть представительниц России: Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Екатерина Макарова и Екатерина Александрова.

Кроме того, стоит выделить участие представительниц Беларуси Арины Соболенко и Виктории Азаренко и украинок Леси Цуренко и Даяны Ястремской.

Действующей победительницей соревнований является японка Наоми Осака, в финале прошлогоднего розыгрыша оказавшаяся сильнее Дарьи Касаткиной — 6:3, 6:2.

 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ
Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на ЧЕ
СМИ: Месси намерен вернутся в сборную Аргентины в марте
Снова допинг: российского футболиста отстранили на четыре года
Джокович сыграет с Надалем в финале Australian Open
Россиянка победила в Москве с лучшим результатом сезона в мире
Спасти Головина: «Монако» вернет Жардима вместо Анри
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь