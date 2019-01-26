Осака — новая Серена? Японка выиграла второй «Шлем» подряд
Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии, переписав множество рекордов. Теперь она станет первой ракеткой мира.
Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии, переписав множество рекордов. Теперь она станет первой ракеткой мира.
Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. Финал
Наоми Осака (Япония, 4) — Петра Квитова (Чехия, 8) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4
Состав этого финала не должен никого удивлять. В нем не было Серены Уильямс, Марии Шараповой, Ангелик Кербер или первой на данный момент ракетки мира Симоны Халеп. Но называть Наоми Осаку и Петру Квитову недостойными титула, язык не поворачивался. Это действительно две лучшие теннисистки мира на данный момент. Японка подошла к мельбурнскому финалу с серией из 13 побед на мэйджорах, а чешка — из 11 выигранных матчах подряд. И не даром обе они претендовали на звание первой ракетки мира, которое в современном женском теннисе стало чисто математическим показателем, никак не зависящим ни от харизмы, ни от мастерства. Кто набрал больше всех очков за последние 12 месяцев, тот и молодец. Неспроста же на первое место в рейтинге перед этим Australian Open претендовали аж 11 человек.
Это прекрасно, когда на кону в финале турнира «Большого шлема» стоит так много. Едва ли
Расстроенными должны быть разве что персональные болельщики Квитовой. А ей, после всего ею пережитого, симпатизируют многие. Было бы очень и очень символично, если бы чешка
Но этому не суждено было случиться. Но, строго говоря, в том, что все сложилось именно так, виновата сама Петра. Точнее ее ошибки. Обе финалистки играли здорово — мощно и агрессивно. В первых геймах шла равная борьба, а потом стали появляться взаимные шансы и
В начале второго сета чешка повела с брейком, но Наоми не просто отыгралась, а взяла пять из шести следующих геймов. Она переигрывала более опытную оппонентку. При счете 5:3 в пользу японки мяч, задевший трос, прием Осаки по линии и ошибка Квитовой после острого приема соперницы привели к тройному матчболу на приеме. Но тут Петра заиграла просто великолепно, отыграла все три, удержала свою подачу, чем полностью деморализовала соперницу. Так, что та и подать на титул не смогла и вообще отдала партию двойной ошибкой на сетболе.
Как Осаке удалось вернуть себе самообладание — загадка. Но, пожалуй, именно это в итоге и сделало ее двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и первой ракеткой мира. Получив — опять не без помощи ошибок оппонентки — преимущество на старте решающего сета, его Осака уже не упустила. На четвертом матчболе — при 5:4 — Квитова отправила мяч в аут — и японка эмоционально отпраздновала победу.
Осака, в сентябре победившая на US Open, стала первой с 2001 года теннисисткой, кому сразу после дебютного титула на мэйджорах удалось выиграть и второй. Тогда Дженнифер Каприати друг за другом покорила Australian Open и Roland Garros. В понедельник Наоми станет первой ракеткой мира. Первой в истории из Японии и Азии вообще. И самой молодой с тех пор, как 20-летняя Каролин Возняцки впервые возглавила мировой рейтинг в 2010 году. А ведь год назад Наоми стояла в квалификации только лишь 72-й.
При этом на церемонии после финала 21-летняя теннисистка держала очень сдержанно. Будто и не ликовала вовсе.
Мария Никулашкина