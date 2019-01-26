Осака — новая Серена? Японка выиграла второй «Шлем» подряд

Источник: AFP 2019

Australian Open. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Наоми Осака (Япония, 4) — Петра Квитова (Чехия, 8) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4

Состав этого финала не должен никого удивлять. В нем не было Серены Уильямс, Марии Шараповой, Ангелик Кербер или первой на данный момент ракетки мира Симоны Халеп. Но называть Наоми Осаку и Петру Квитову недостойными титула, язык не поворачивался. Это действительно две лучшие теннисистки мира на данный момент. Японка подошла к мельбурнскому финалу с серией из 13 побед на мэйджорах, а чешка — из 11 выигранных матчах подряд. И не даром обе они претендовали на звание первой ракетки мира, которое в современном женском теннисе стало чисто математическим показателем, никак не зависящим ни от харизмы, ни от мастерства. Кто набрал больше всех очков за последние 12 месяцев, тот и молодец. Неспроста же на первое место в рейтинге перед этим Australian Open претендовали аж 11 человек.

Квитова не стала королевой камбэков

Это прекрасно, когда на кону в финале турнира «Большого шлема» стоит так много. Едва ли кто-то остался разочарован этой шикарной субботней баталией. Причем и качеством игры, и лихо закрученной интригой, и эмоциональной составляющей. Болельщики ждали убойного тенниса — они его получили.

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Расстроенными должны быть разве что персональные болельщики Квитовой. А ей, после всего ею пережитого, симпатизируют многие. Было бы очень и очень символично, если бы чешка все-таки вытянула этот матч. Представляете себе каково это: вернуться после травмы, угрожавшей карьере, в финал турнира «Большого шлема», отыграться там с трех матчболов и взять главный приз, хотя все давным-давно списали тебя со счетов? Сделай это Петра навсегда вошла бы в историю как Королева камбэков.

Но этому не суждено было случиться. Но, строго говоря, в том, что все сложилось именно так, виновата сама Петра. Точнее ее ошибки. Обе финалистки играли здорово — мощно и агрессивно. В первых геймах шла равная борьба, а потом стали появляться взаимные шансы и брейк-пойнты. При 5:6 Квитова в блестящем стиле отыграла два сетбола, но тай-брейк у нее не получился. Точнее, там выше всяких похвал сыграла Осака — она принимала на вылет, здорово подавала сама и даже обвела соперницу, а Петра завершила сет досадным срывом удара справа.

В начале второго сета чешка повела с брейком, но Наоми не просто отыгралась, а взяла пять из шести следующих геймов. Она переигрывала более опытную оппонентку. При счете 5:3 в пользу японки мяч, задевший трос, прием Осаки по линии и ошибка Квитовой после острого приема соперницы привели к тройному матчболу на приеме. Но тут Петра заиграла просто великолепно, отыграла все три, удержала свою подачу, чем полностью деморализовала соперницу. Так, что та и подать на титул не смогла и вообще отдала партию двойной ошибкой на сетболе.

Самообладание Наоми

Как Осаке удалось вернуть себе самообладание — загадка. Но, пожалуй, именно это в итоге и сделало ее двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и первой ракеткой мира. Получив — опять не без помощи ошибок оппонентки — преимущество на старте решающего сета, его Осака уже не упустила. На четвертом матчболе — при 5:4 — Квитова отправила мяч в аут — и японка эмоционально отпраздновала победу.

Осака, в сентябре победившая на US Open, стала первой с 2001 года теннисисткой, кому сразу после дебютного титула на мэйджорах удалось выиграть и второй. Тогда Дженнифер Каприати друг за другом покорила Australian Open и Roland Garros. В понедельник Наоми станет первой ракеткой мира. Первой в истории из Японии и Азии вообще. И самой молодой с тех пор, как 20-летняя Каролин Возняцки впервые возглавила мировой рейтинг в 2010 году. А ведь год назад Наоми стояла в квалификации только лишь 72-й.

При этом на церемонии после финала 21-летняя теннисистка держала очень сдержанно. Будто и не ликовала вовсе. Мы-то думали, что это Серена Уильямс и американские болельщики испортили Осаке момент триумфа в Нью-Йорке, а она и в Мельбурне выглядела слегка растерянной. Скромно улыбалась, похвалила соперницу за борьбу и трижды повторила, что матч получился очень тяжелым для нее. Больше никаких эмоций японка не выражала. Впрочем, она все сказала на корте.