Australian Open. Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Превью финала

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Спортсмены встретятся в 53-й раз в карьере и в восьмой раз в финале турнира «Большого шлема». По личным встречам преимущество на стороне Джоковича — 27:25, но Надаль ведёт 4:3 по результатам в финалах «мэйджоров», что, в принципе, не позволяет выделить явного фаворита воскресного финала.

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Для обоих теннисистов этот матч будет иметь огромное значение, чтобы доказать своё величие. Если Надаль победит, то станет единственным теннисистом в Открытой эре, который выиграл каждый «Шлем» как минимум два раза.

Учитывая, что именно сейчас он демонстрирует великолепную форму, вероятно, лучшего шанса сделать это ему не представится. К тому же тогда у него будет уже 18 трофеев на «Шлемах», что позволит ему вплотную приблизиться к Федереру по количеству титулов на «мэйджорах». Потому что потом он точно будет в числе фаворитов «Ролан Гаррос».

Путь к финалу

Первый круг: Рафаэль Надаль — Джеймс Дакворт — 6/4, 6/3, 7/5

Второй круг: Рафаэль Надаль — Мэттью Эбден — 6/3, 6/2, 6/2

Третий круг: Рафаэль Надаль — Алекс Де Минаур — 6/1, 6/2, 6/4

Четвёртый круг: Рафаэль Надаль — Томаш Бердых — 6/0, 6/1, 7/6 (4)

Четвертьфинал: Рафаэль Надаль — Фрэнсис Тиафо — 6/3, 6/4, 6/2

Полуфинал: Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас — 6/2, 6/4, 6/0.

Уверенные победы Рафаэля над Стефаносом Циципасом в полуфинале и Томашем Бердыхом в четвёртом круге свидетельствуют о прекрасной готовности испанца к хардовым кортам. Благодаря изменённой подаче и агрессивной игре он выглядит почти непобедимым. Единственным игроком, который мог бы бросить ему вызов, является лидер рейтинга ATP Новак Джокович. Именно с ним испанцу предстоит побороться за главный трофей.

Как и для Рафаэля, для Джоковича тоже многое стоит на кону в этом финале. Если «Ролан Гаррос» и Уимблдон традиционно считаются охотничьими угодьями Надаля и Федерера, то Australian Open скорее является крепостью серба.

Путь к финалу

Первый круг: Новак Джокович — Митчелл Крюгер — 6/3, 6/2, 6/2

Второй круг: Новак Джокович — Жо-Вилфрид Цонга — 6/3, 7/5, 6/4

Третий круг: Новак Джокович — Денис Шаповалов — 6/3, 6/4, 4/6, 6/0

Четвёртый круг: Новак Джокович — Даниил Медведев — 6/4, 6/7 (5), 6/2, 6/3

Четвертьфинал: Новак Джокович — Кеи Нишикори — 6/1, 4/1, отказ

Полуфинал: Новак Джокович — Люка Пуйе — 6/0, 6/2, 6/2.

Для Новака поражение в Мельбурне будет сродни проигрышу Надаля в финале «мэйджора» в Париже. Конечно, ему не хотелось бы, чтобы это произошло на его любимом «Шлеме», учитывая, что для его соперника он является наименее удачным.

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История личных противостояний

Как мы уже упоминали, они семь раз встречались в финалах «Шлемов», причём четыре из них остались за Надалем. Тем не менее, их последняя встреча в финале в Мельбурне состоялась в далёком 2012 году. Она завершилась в пяти сетах и по праву считается одним из лучших финалов «мэйджоров» в истории.

Последний раз они играли друг с другом в полуфинале Уимблдона в прошлом году. Тогда матч тоже растянулся на пять сетов, на протяжении которых шла напряжённая борьба. Но тогда сербу удалось взять верх над своим оппонентом, а впоследствии и завоевать главный трофей.

Что будет происходить в финале

Ни для кого не станет сюрпризом, если и на этот раз победитель определится лишь в пяти сетах. Конечно, перед полуфиналом Джокович демонстрировал не такую блестящую форму, как Надаль. Однако решимость и безжалостность, которые он проявил в поединке с Люкой Пуйе в полуфинале, убеждают нас в том, что оба игрока подходят к решающему поединку в блестящей форме и крайне уверенными в себе.

Сложно сказать, кто победит в это матче. Однако, кажется, у возвращающегося в Тур Надаля, который демонстрирует лучший теннис на харде в своей карьере, есть небольшое преимущество.