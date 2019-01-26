Японка вошла в историю мирового тенниса после победы в финале Australian Open

Помимо того, что Осака — первая представительница своей страны, которая возглавит мировой рейтинг, она также станет самой молодой первой ракеткой мира в истории. 21-летняя Осака завоевала второй трофей турнира серии Большого шлема. Первым триумфом японки стала победа над американкой Сереной Уильямс в финале US Open.