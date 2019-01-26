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19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Японка вошла в историю мирового тенниса после победы в финале Australian Open

Победа над чешской теннисисткой Петрой Квитовой в финале Australian Open сделала Наоми Осаку первой японкой, которая возглавит мировой рейтинг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Осака обыграла Квитову со счетом 7:6 (2), 5:7, 6:4. Матч продлился 2 часа 27 минут. Победа гарантировала ей взлет в рейтинге Женской теннисной организации (WTA).

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Помимо того, что Осака — первая представительница своей страны, которая возглавит мировой рейтинг, она также станет самой молодой первой ракеткой мира в истории. 21-летняя Осака завоевала второй трофей турнира серии Большого шлема. Первым триумфом японки стала победа над американкой Сереной Уильямс в финале US Open.

В начале 2018-го Осака занимала лишь 72-ю строчку в рейтинге WTA.

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