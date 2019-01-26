Звонарева и Азаренко выступят на теннисном турнире в Петербурге
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и белоруска Виктория Азаренко получили wild card от организаторов и выступят на женском теннисном турнире в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и белоруска Виктория Азаренко получили wild card от организаторов и выступят на женском теннисном турнире в
«Рада сообщить, что две WC на нашем турнире WTA St.Petersburg Ladies Trophy 2019 получили Виктория Азаренко и Вера Звонарёва», — написала Камельзон в своем Instagram.
Ранее участие в турнире, который пройдет с 28 января по 3 февраля, подтвердила россиянка Мария Шарапова.