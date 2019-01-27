Французы Эрбер и Маю выиграли Australian Open в парном разряде

Эрбер и Маю выступают в паре с 2014 года. Они в четвертый раз выиграли турнир серии Большого шлема, до этого они побеждали на Открытом чемпионате США (2015), Уимблдоне (2016) и Открытом чемпионате Франции (2018). Таким образом, теннисисты стали обладателями так называемого карьерного Большого шлема в парном разряде — стали победителями всех четырех турниров в разные годы. Они стали 23-м и 24-м теннисистами в истории, которым покорилось это достижение.