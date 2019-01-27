Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Кан
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
СПАЛ
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Анже
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
26.01
Валенсия3
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
26.01
Милан0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
26.01
Дижон2
Монако0
Футбол. Зарубежный
26.01
Генгам0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
26.01
Ницца2
Ним0
Футбол. Зарубежный
26.01
Страсбур1
Бордо0
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
10:03 (мск), источник: ТАСС

Французы Эрбер и Маю выиграли Australian Open в парном разряде

ТАСС, 27 января. Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали победителями парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

Наверх
Источник: AP 2019

В финальном матче Эрбер и Маю, посеянные на турнире под пятым номером, со счетом 6:4, 7:6 (7:1) обыграли австралийца Джона Пирса и финна Хенри Континена (12).

Эрбер и Маю выступают в паре с 2014 года. Они в четвертый раз выиграли турнир серии Большого шлема, до этого они побеждали на Открытом чемпионате США (2015), Уимблдоне (2016) и Открытом чемпионате Франции (2018). Таким образом, теннисисты стали обладателями так называемого карьерного Большого шлема в парном разряде — стали победителями всех четырех турниров в разные годы. Они стали 23-м и 24-м теннисистами в истории, которым покорилось это достижение.

 Сколько получает за один бой Федор Емельяненко
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Емельяненко нокаутирован в США. Его сопернику хватило 35 секунд
Черышев забил за «Валенсию», но не стал праздновать (видео)
Шевченко завел трибуны, «Милан» и «Наполи» их остудили
В Минске завершился ЧЕ по фигурному катанию
Русские остались ни с чем. Главное о Матче звезд НХЛ
Кокер: Емельяненко сказал, что ему надо посоветоваться с Путиным
Первый матч «Монако» без Анри: поражение без шансов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь